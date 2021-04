La mise en place de la Fondation »Arafat Forever » divise Tina Glamour et sa famille maternelle. Ce qui se passe entre la mère de feu Dj Arafat et son oncle Marc Zopo.

Tina Glamour à propos de Marc Zopo: »L’âme de mon fils va régler son compte »

La mère de feu Dj Arafat, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, est récemment montée au créneau pour marquer sa désapprobation face à la fondation que se prépare à mettre en place la grand-mère du Beerus Sama, Dandi Lou Hélène. Une Fondation dénommée « Arafat forever » qui devrait désormais organiser tous les évènements en hommage à Dj Arafat et veiller à la pérennisation de ses oeuvres et à une répartition équitable de ses droits d’auteur.

» Je suis celle qui a donné la vie à Arafat DJ. Je ne suis pas là pour recevoir des leçons de qui que se soit. Une fondation se fait sur ma bénédiction; une fondation qui ne porte même pas le nom de mes petits enfants, qui ne me considère même pas, je n’adhère pas », a dénoncé Tina Glamour. Elle a ensuite fait une mise en garde : « Tous ceux qui sont entrain de faire des vidéos haineuses sur ma personne, iront désormais en prison », a -t-elle prévenu.

Suite à la sortie de Tina Glamour, c’est le pasteur Marc Zopo, oncle de feu Dj Arafat, qui est monté au créneau pour apporter la réplique. » Il y a des gens qui veulent profiter d’un événement heureux pour se donner de la valeur, et elle menace même de mettre les gens en prison. Toi, quand tu insultes les gens ici là, on te met en prison ? En tout cas, moi je suis d’accord pour la création de cette fondation; elle est vraiment la bienvenue », a-t-il soutenu dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Et la réaction de Tina Glamour ne s’est pas fait attendre. »Je ne réponds pas au gens qui prennent comme couverture le nom de Jésus et de Dieu et qui n’arrivent pas à respecter les 10 commandements de Dieu. Je les bénis au nom puissant de Jésus. Ils ne m’auront pas devant leurs faces mais ils auront le courroux du Seigneur car Dieu est un Dieu juste. On ne peut pas me combattre pour mon propre enfant, ça fait plus d’1 an que cet imposteur passe son temps à m’insulter mais il ne sait pas que sa main ne peut pas cacher le soleil. Que Dieu le bénisse », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Tina Glamour est revenue de nouveau à la charge: » Je ne le connais pas, aucun de mes enfants ne le connait. La vidéo qu’il a eu à faire là, je pense que ça sera sa dernière vidéo. Moi, on ne me combat pas. Il n’est personne, même le vent est mieux que lui…Qu’il continue ses œuvres, l’âme de mon fils va régler le compte de tous ceux qui sont contre sa maman parce que, de son vivant, il ne permettait à personne d’insulter sa mère », a-t-elle ajouté.