LDC – CAF, les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine sont connues. On note évidemment la présence de ténors comme l’Esperance de Tunis et le tenant du titre, Al Ahly, malgré une phase de groupes mitigée.

CAF: L’Algérie place 2 représentants en quarts de finale de la Ligue des champions africaine

On connaît depuis dimanche, les huit équipes qui continuent l’aventure en ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF). Sans surprise, plusieurs cadors ont répondu présent à ce rendez-vous des quarts de finale de la LDC – CAF. Finaliste la saison passée, le Zamalek est en revanche passé à la trappe, tout comme le TP Mazembe plusieurs fois champions d’Afrique, et de l’AS Vita Club, également éliminé. A noter les belles performances de l’Algérie et de l’Afrique du Sud qui sont parvenus à placer leurs deux représentants dans le Top 8.

Les Sud-africains de Kaizer Chiefs et les Algériens du Mouloudia Club d’Alger peuvent s’estimer heureux d’avoir réalisé le coup parfait. Juste l’essentiel qu’il faut pour être en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Les Kaizer Chiefs sont allés arracher le nul 2-2 sur la pelouse du Horoya de Conakry pour s’offrir le dernier ticket.

Les sud-africains Mamelodi Sundowns et des Kaizer Chiefs hissés en ¼ de finale

Les Sud-africains imitent ainsi les Algériens du MC Alger qui ont fait, un peu plus tôt, la même opération face aux Tunisiens de l’Espérance de Tunis 1-1. Un score suffisant pour faire le bonheur des Algérois. Avec la qualification du MC Alger, le pays des Fennecs, compte deux représentants dans le Final 8 de la Ligue des champions de la CAF (MC Alger et CR Belouizdad).

A l’instar de l’Algérie, l’Afrique du Sud a également réussi à hisser deux clubs en quart de finale. Il s’agit du Mamelodi Sundowns, champion d’Afrique 2016, et des Kaizer Chiefs. Grâce à Simba, la Tanzanie est aussi représentée. Le Maroc, l’Égypte ainsi que la Tunisie comptent chacun un représentant. Au total, six différents pays sont représentés dans ces quarts de finale de la LDC. Notons que les quarts de finale aller se jouent les 14 et 15 mai prochains; les matchs retour, les 21 et 22 mai.

Ci-après les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF:

Al Ahly (Egypte)

CR Belouizdad (Algérie)

Esperance Tunis (Tunisie)

Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

MC Alger (Algérie)

Simba (Tanzanie)

Wydad Casablanca (Maroc)