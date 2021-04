Le président sortant Patrice Talon s’achemine vers une réélection certaine, au terme de l’élection présidentielle au Bénin du dimanche, après l’appel des principaux opposants béninois à boycotter “un scrutin verrouillé ».

Présidentielle au Bénin: Le taux de participation en dessous des 30%

Les électeurs béninois étaient invités aux urnes dimanche 11 avril 2021 pour élire leur président. Une journée de vote marquée par une participation apparemment faible, après l’appel de l’opposition à boycotter un scrutin qu’elle juge verrouillé. Le taux de participation (66,05 % en 2016) est le grand inconnu de ce scrutin. De lui dépend sa légitimité.

Cotonou, la plus grande ville du Bénin, a voté dans le calme mais des bureaux sont restés fermés dans le centre et le nord du pays où de vives tensions ont éclaté cette semaine, rapporte la presse locale. Les 15 531 bureaux de vote ont fermé à 16 h, heure locale, et le dépouillement des bulletins a commencé dans la foulée, sans grand engouement.

Alassane Soumanou et Corentin Kohoué, deux candidats inconnus de l’opposition

La victoire du président sortant Patrice Talon est attendue dès le premier tour. Le chef de l’Etat béninois qui vise une victoire par K.O, s’acheminait dimanche vers une réélection au terme d’une journée de vote globalement calme sur l’ensemble du territoire. « Les Béninois vont choisir le programme qui correspond le mieux à leurs attentes, a t-il déclaré, en sortant du bureau de vote. Le Bénin se caractérise par une longue expertise en matière d’élection. ». Une tradition démocratique entachée ces derniers jours par des épisodes de violence.

Dans les bureaux de vote visités par l’AFP à Cotonou, la capitale économique, les taux de participation ne dépassaient pas les 30 %, et Patrice Talon, en lice pour un second mandat, menait avec une large avance face aux anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kohoué, deux candidats de l’opposition quasiment inconnus du grand public. La participation est faible par rapport au précédent scrutin, selon les premières données recueillies par la plateforme électorale des organisations de la société civile.

En début de semaine, des manifestations et de vives tensions ont secoué le centre et le nord du pays pour dénoncer la confiscation du scrutin par le président sortant. Jeudi, l’armée a démantelé des barrages et libéré les voies en tirant à balles réelles. À Savè, où les violences préélectorales ont fait deux morts, les bureaux de vote et les urnes sont restés vides toute la journée, et certaines ont été brûlées par des inconnus, selon un journaliste de l’AFP sur place. Le duo Talon-Talata a lancé sa campagne électorale le vendredi 26 mars 2021 au Palais des congrès de Cotonou.

Patrice Talon, un homme d’affaires ayant fait fortune dans l’agro-industrie

Le président Talon a choisi d’être seul face à lui-même dans cette élection inédite depuis le renouveau démocratique, ont écrit plusieurs représentants du FRD (Front pour la restauration de la démocratie). Élu en 2016, Patrice Talon, 62 ans, est un ancien homme d’affaires ayant fait fortune dans les intrants agricoles, puis le coton. Le pays du « patron-président » affichait une croissance confortable de près de 7 % en 2019, avant de baisser à 2 % après la fermeture de la frontière terrestre avec son voisin nigérian et la crise du Covid-19.

Mais les prévisions pour l’année 2021 restent plus encourageantes, avec un rebond attendu de 5 %. C’est sur ses belles performances économiques, la construction de plusieurs infrastructures routières, que le président sortant défend son bilan.