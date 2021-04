Quelques mois après avoir lâché l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, voici ce qui est arrivé au président du Séwé sport de San Pedro, Eugène Diomandé.

Eugène Diomandé: « Je vous annonce un partenariat avec la Chambre de Commerce de Russie »

Le président du Séwé Sports de San Pedro, Eugène Diomandé, a annoncé, en décembre 2020, son départ du staff de campagne de Didier Drogba, où il occupait le poste de coordonnateur de la campagne pour l’élection du prochain président de la FIF (Fédération ivoirienne de football). « Les affinités électives ne sont pas forcément destinales et des fois, il y a loin de la coupe aux lèvres… Je vous informe de mon retrait du Comité de la candidature de notre héros sportif Didier Drogba, pour des raisons de convenances personnelles. Bonne chance à Didier et bon vent à la team DD11 », avait annoncé Eugène Diomandé.

Face aux spéculations et autres interprétations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Eugène Diomandé était revenu à la charge pour apporter quelques précisions. « Je confirme donc que je me suis retiré pour des raisons de convenances personnelles. Je n’ai parlé avec aucun journaliste pour lui donner des raisons supposées réelles, et je ne me reconnais dans aucun propos médisant ou visant à dénigrer Didier. Les supputations et autres chimères n’engagent que leurs auteurs. Je pense avoir démontré aux Ivoiriens que j’ai suffisamment de courage pour dire moi-même et endosser ce que je pense », avait-il précisé.

Un peu plus de 4 mois après son retrait du staff de campagne de Didier Drogba, Eugène Diomandé s’est trouvé un nouveau partenaire du côté de la Russie. Il l’a annoncé dans un message publié sur sa page Facebook ce lundi 12 avril 2021. » Invité au dernier forum international sur la Coopération économique avec l’Afrique, je vous annonce un partenariat avec la Chambre de Commerce de Russie. Il s’agit de s’ouvrir à toutes les opportunités, technologies et aux différents systèmes économiques et sociaux », fait savoir.