La Nouvelle Brasserie de Côte d’Ivoire a procédé vendredi 9 avril 2021 à la présentation officielle du nouveau Design de Vimto, une boisson gazeuse conçue à base de fruits, d’herbes et d’épices.

Vimto de retour en Côte d’Ivoire avec un nouveau design

VIMTO, marque internationale de Boisson gazeuse composée d’un mélange de fruits rouges, d’herbes et d’épices ayant des vertus médicinales, est de retour en Côte d’Ivoire, après quelques années d’absence.

D’origine britannique, le retour en Côte d’Ivoire de cette marque internationale est le fruit d’un partenariat réussi, entre Gasélia groupe et la Nouvelle Brasserie de Côte d’Ivoire (NBCI), qui aura la charge de la distribution du produit, au niveau local.

La présentation officielle du nouveau design de cette boisson gazeuse a eu lieu, vendredi dernier, dans un complexe hôtelier abidjanais.

Moustapha Thiam, responsable Afrique de la marque, annonce des investissements massifs

À l’occasion de cette présentation, Moustapha Thiam, directeur Afrique de la marque a décliné les ambitions du groupe, celles de prendre une part active dans la dynamisation de l’économie ivoirienne, déjà en plein essor.

« Ce partenariat (avec Gasélia et NBCI) nous permettra non seulement d’augmenter significativement notre offre, notre disponibilité et notre visibilité dans le paysage ivoirien, mais également d’avoir une marque internationale produite sur place et de participer activement à dynamiser l’économie du pays », a déclaré M. Thiam.

« Vinto est une marque véritablement internationale qui bénéficie d’une présence particulièrement forte dans toute l’Afrique ; notre partenaire local, NBCI est particulièrement plein d’espoir quant à l’essor du marché ivoirien », s’est-il voulu optimiste.

Et de rassurer que le changement du design ne change en rien à la saveur unique, du produit. « Nous utilisons toujours la même recette secrète des mélanges afin de nous assurer que Vimto continue d’être apprécié par tous et garde sa saveur unique », a-t-il rassuré.

Une boisson aux arômes de fruits, vieille de 113 ans

« Ce savant mélange de fruit, d’herbe et d’épice a d’abord été consommé pour ses atouts tonifiants et bénéfiques pour la santé, avant de devenir une boisson gazeuse fruitée internationale en 1920, date des premières exportations vers les états du Commonwealth », a poursuivi M. Thiam.

Pour Sandrine Dimithe, directrice marketing de NBCI, ce changement de logo répond au besoin de « se refaire une nouvelle beauté comme une femme. Après un certain nombre d’années, on a décidé de refaire le packaging, de refaire même le logo et la Côte d’Ivoire à l’exclusivité et la primauté sur le nouveau logo de Vimto.

Donc Vimto a un nouveau Look. Ce n’est pas seulement en Côte d’Ivoire ni en Afrique, c’est dans le monde entier et la Côte d’Ivoire est le premier pays dans lequel on a mis en avant ce nouveau logo », a-t-elle indiqué.

La campagne a commencé par l’intérieur du pays et elle se poursuit désormais à Abidjan. Cette boisson vieille de 130 ans est disponible dans plus de 115 pays à travers le monde, dont 30 pays africains.