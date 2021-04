Le Ramadan 2021 commence en Arabie Saoudite ce mardi 13 avril, tout comme la France, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Liban et l’Irak qui s’apprêtent à observer le jeûne musulman, l’un des cinq piliers de l’islam.

Ramadan 2021: Le mois de chaabane prend un timbre religieux en Arabie Saoudite

Berceau et un foyer de la religion musulmane, le mois de Ramadan en Arabie Saoudite, l’atmosphère va prendre dès mardi, un timbre religieux et harmonieux à la fois, dans laquelle toutes les musulmanes et tous les musulmans saoudiens se réunissent pour célébrer ce mois sacré qui est le mois de Ramadan. Le ramadan 2021 commence également mardi 13 avril en France. La Grande mosquée de Paris a confirmé le début du mois de Ramadan pour l’année 2021, 1442 de l’Hégire.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion de la Coordination de ses fédérations et d’une commission religieuse, l’institution a indiqué que «la consultation des calculs scientifiques et des données astronomiques universelles» confirme que le premier jour du mois béni, sera à cette date. Les organisations réunies à la Grande Mosquée de Paris dimanche soir lors de la « Nuit du doute » (FFAIACA, GMP, MF et RMF), ont acté la même date que celle déterminée par le Conseil français du culte musulman (CFCM).

Le Ramadan sous couvre-feu au Maroc

En 2020, les autorités saoudiennes ont interdit les prières dans les mosquées afin de freiner la propagation du coronavirus. Cette année, elles vont autoriser les mosquées à accueillir des prières pendant le Ramadan. Mais les deux repas essentiels du Ramadan, l’iftar et le suhoor sont interdits à l’intérieur des lieux de culte. Les fidèles sont appelés à respecter les mesures préventives, notamment le port du masque, la distanciation physique.

En Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Égypte, les cinq prières quotidiennes et les prières de Tarawih auront lieu dans les mosquées tout au long du mois sacré. Au Maroc, le gouvernement a imposé un couvre-feu pendant le ramadan. Les déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 20H00 à 06H00, sauf pour les cas exceptionnels, sont ainsi interdits à compter du 13 avril, date marquant le début du mois sacré dans le royaume.

Au moins 1,8 milliard de musulmans à travers le monde observent le Ramadan

Le jeûne du mois de ramadan est l’un des cinq piliers que compte l’islam. C’est en pratique, après l’attestation de foi (la shahada), de loin le pilier le plus suivi. Selon des chiffres repris communément admis en France, 70 à 80 % des musulmans observent ce jeûne obligatoire pendant les 29 à 30 jours que compte le Ramadan. La proportion parmi les 1,8 milliard de musulmans à travers le monde est aussi très importante.

Les quatre autres piliers de l’Islam sont les suivants :

– l’attestation de foi (shahada)

– la prière (salat)

– la zakat al-mal, que l’on peut traduire par “impôt légal purificateur”

– le hajj, pèlerinage sur les lieux saints de l’islam, dont La Mecque est le plus connu.

Fixation de la date du Ramadan

La date comme le début du mois de ramadan ne sont connus que le 29e jour du mois précédent. C’est en effet le 29e jour du mois de chaabane que les musulmans, partout dans le monde, observent le ciel à la recherche du hilal (croissant de lune) après le coucher du soleil, lors de la nuit dite “du doute”. En islam, le début et la fin de ramadan sont déterminés par l’observation du ciel à la recherche du croissant lunaire.

Même si l’on entend ces derniers jours des propos qui rejettent cette pratique prophétique, selon le directeur du Centre international d’astronomie, Mohammad Odeh, le mois de ramadan 2021 pourrait débuter dans certains pays mardi 13 avril, dans d’autres mercredi 14 avril. Si le croissant lunaire est vu, le mois de ramadan débute le lendemain. Dans le cas contraire, le mois de chaabane comptera un jour de plus, soit trente jours, et le mois de ramadan débutera le surlendemain.