Le franco-ivoirien Tiémoué Bakayoko insiste et persiste dans son choix: « c’est avec la France que je veux poursuivre ma carrière internationale », a tranché l’ancien milieu défensif du Milan AC qui ne veut laisser aucun espoir aux Eléphants de Côte d’Ivoire.

Tiémoué Bakayoko aux Eléphants de Côte d’Ivoire: « Je ne suis pas une girouette »

Il reste éligible pour évoluer dans la sélection nationale ivoirienne. Mais Tiémoué Bakayoko ne regrette nullement son choix opéré depuis belle lurette aux côtés des bleus de Kilyan Mbappé qu’auprès de Serge Aurier et Serey Dié de la Côte d’Ivoire. Sélectionné à une seule reprise avec l’équipe de France (défaite 2-0 contre l’Espagne en amical en mars 2017), Tiémoué Bakayoko (26 ans), le milieu de terrain de Naples avait clairement fermé la porte aux Éléphants en 2019. Une fois de plus, le joueur s’est montré catégorique.

« Je ne suis pas une girouette, il faut arrêter. J’ai joué au Stade de France avec les A. Il n’y a pas de raison que j’opte pour une autre sélection. Avec tout le respect que j’ai pour la Côte d’Ivoire, c’est avec la France que je veux poursuivre ma carrière internationale», a clarifié le joueur dans une déclaration publiée par Panafrican Football. C’est dire que Tiémoué Bakayoko ne rêve pas des Éléphants.

Il y a quelques mois, le frère et agent du franco-ivoirien avait annoncé la possibilité de le voir un jour évoluer avec les Éléphants. Plus tard, le nom de Tiémoué Bakayoko revient dans les colonnes des médias ivoiriens. Et c’est Sportmania qui donne le ton. « Tiémoué Bakayoko a effectivement approché le président Sidy Diallo par l’entremise d’un ministre ivoirien. Il regrette ce qui s’est passé et souhaite évoluer pour la Côte d’Ivoire », aurait déclaré une source non citée par le média ivoirien.

Depuis, la nouvelle fait le tour des réseaux sociaux. Bakayoko aurait bien l’intention de rejoindre la Côte d’Ivoire pour les prochaines joutes. Ce qui serait une volte-face après avoir rejeté l’appel de Marc Wilmots, alors sélectionneur des Eléphants, à rejoindre l’équipe de Côte d’Ivoire.

Tiémoué Bakayoko a rappelé les conditions dans lesquelles il a dû faire le choix de la sélection française. « Franchement, quand il a fallu choisir, je n’en ai pas dormi, j’ai passé une mauvaise journée ! En fait, je n’étais pas prêt à devoir prendre cette décision aussi vite, ça m’a vraiment bousculé quand le sélectionneur m’a appelé. Vous devez forcément décevoir quelqu’un, mais il faut la prendre cette décision… ».

Prêté à l’AC Milan puis à Monaco et Naples

Tiémoué Bakayoko, né le 17 août 1994 dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, est un footballeur international français évoluant au poste de milieu défensif au SSC Naples. Prêté à l’AC Milan lors de la saison 2018-2019, le milieu qui était revenu à Monaco la saison passée sous forme de prêt, s’est engagé avec Naples pour l’exercice 2020-2021. Il s’agit d’un nouveau prêt pour le joueur qui appartient à Chelsea.