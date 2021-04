Le jeune rappeur guinéen Madbi et le blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national, tous deux amoureux de la belle Emma Lohoues, se déclarent la guerre.

Madbi: « Apoutchou National m’insulte à cause de Emma Lohoues »

Rien ne va plus entre Apoutchou national et Madbi. Le rappeur guinéen Madbi a récemment déclaré sa flamme à la belle actrice ivoirienne, Emma Lohoues. A travers une publication sur sa page Facebook, le jeune chanteur avait publiquement affiché ses intentions de fonder une famille avec l’ex-copine de feu Dj Arafat. « Emma, ils me disent que tu as un enfant et même cela ne me décourage pas car j’en ai un aussi. Je rêve de voir les deux grandir heureux ensemble. J’espère qu’ils vont bientôt se rencontrer !! », avait écrit Madbi.

Alors que la Côte d’Ivoire qui se préparait à une élection présidentielle le 31 octobre 2020, était le théâtre de violentes manifestations qui avaient déjà occasionné des morts à travers le pays, le jeune rappeur a affiché une grosse inquiétude pour la femme qu’il dit aimer. ‘’Mon cœur, je viens de voir les infos. Apparemment la crise préélectorale débute là-bas. C’est chaud actuellement dans mon deuxième pays, la Côte d’Ivoire. Si c’est bizarre, j’achète ton billet pour Milan. Tu me rejoins’’, avait-il écrit.

Une invitation à laquelle Emma Lohoues n’avait pas répondu. Mais cela n’a pas découragé le rappeur guinéen qui a fini par réaliser son rêve récemment. Celui de rencontrer l’ex copine de feu Dj Arafat. Le jeune homme l’a même signifié via une publication sur Instagram où l’on l’aperçoit aux côtés de la belle Emma Lolo. « J’ai osé…oui j’ai vu le possible où eux ils voyaient l’impossible! Je n’y ai jamais douté dès le début car le plus important était juste de t’avoir en face de moi, de sentir ton parfum, de te voir sourire, d’entendre ta voix, d’échanger, de t’avoir dans mes bras… Le Grand rêveur MADBI a réussi à réaliser son rêve et toi, t’as fait quoi pour prouver ton amour à celle/celui que tu aimes? », a-t-il déclaré.

Quelques jours plus tard, le jeune homme a même dévoilé une chanson intitulée » Paradis » dans laquelle il réaffirme son amour pour la belle Emma Lohoues. C’est aussi à ce moment que le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national déclare, lui aussi, sa flamme à l’ex-copine de feu Dj Arafat, et profite pour mettre en garde Madbi. » Il y a un petit guinéen qui rode autour de ma dulcinée ces temps-ci. Petit, il y a beaucoup de femmes en Guinée, si tu ne veux pas la guerre, il faut rester là-bas », a menacé Apoutchou national dans une vidéo publiée sur la toile.

De son côté, Madbi ne compte pas renoncé à Emma Lolo et il n’est pas passé par quatre chemins pour le faire savoir à Apoutchou national. » Je prends la Guinée, la Côte d’Ivoire et le monde en témoin. Apoutchou National m’insulte à cause de Emma Lohoues. Tu peux m’attaquer pour toute autre chose, j’aurais ignoré mais vouloir toucher à ce qui m’appartient en est de trop… ça ne se passera pas comme ça! », a-t-il prévenu.