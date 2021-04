Après avoir déclaré sa flamme à l’actrice ivoirienne Emma Lohoues, le jeune blogueur Stéphane Agbré alias Apoutchou national a annoncé une importante nouvelle.

Apoutchou national: »C’est maintenant confirmé. Mon amour Emma Lohoues a accepté »

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues était présente le week-end au mariage de l’influenceuse camerounaise Coco Emilia ou encore Biscuit de mer. Vêtue d’une magnifique tenue rose, la belle Emma Lohoues a même diffusé des images sur les réseaux sociaux.

Ce qui a séduit de nombreux observateurs dont le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national qui n’a pas pu résister au charme de la fille d’Eugène 1er. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a déclaré sa flamme à l’ex copine de feu Dj Arafat.

» Après avoir fini de regarder les photos du mariage de Coco Émilia, une seule chose m’est venue en tête. Veux-tu m’épouser Emma lolo ? J’ai 30 ans. Mais comme tu le sais en amour il n’y a pas d’âge. J’ai plus de 27.000€ dans mon compte à la banque Caisse d’épargne et je te promets que dans 10 ans, par la grâce de Dieu, je serai milliardaire. Amen. Je jure de t’aimer, te chérir et de prendre soin de toi Jusqu’à ce que la mort nous sépare. A mes yeux, aucune femme ne t’arrive à la cheville, tu remplis mon Coeur de joie, mon bb je t’aime oh. Je suis en attente d’une réponse. Je vais arrêter direct si tu acceptes », a fait savoir Apoutchou national.

Et le blogueur de revenir à la charge dans une vidéo diffusée en direct de sa page Facebook. » Voici Coco Emilia qui vient de se marier. Aujourd’hui, tout le monde demande quand Emma Lohoues va se marier. Voici mariage cadeau qui est là. Moi Emma Lohoues, je suis là pour toi, je t’aime », a-t-il insisté.

Cette fois, son message n’est pas resté sans réponse. Emma Lohoues a répondu à son amoureux. » Poutchouuuu, message reçu oh », a-t-elle écrit sur Facebook. Dans la foulée, le jeune blogueur a annoncé que l’actrice ivoirienne a accepté ses avances.

» Sortez oh, sortez! C’est maintenant confirmé. Mon amour Emma Lohoues a accepté mes avances. Bientôt, la date du mariage sera connu de tous. Je me prépare pour Abidjan. Désormais, enlevez le nom de Lohoues. Elle s’appelle Emma Agbre », a-t-il posté.