Stéphane Agbré alias Apoutchou national, fils de l’actrice ivoirienne Bleu Brigitte, est de nouveau au cœur d’une nouvelle polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures.

« Apoutchou National a joué avec mes sentiments et m’a escroquée 3000 Euros » (Claire K Pawa Gang)

Apoutchou national est décidément très en vue sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Après l’affaire contre l’ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua , le blogueur qui vient de déclarer sa flamme à Emma Lohoues, est à nouveau cité dans une nouvelle polémique qui alimente la toile.

La cyberactiviste togolaise, Claire K Pawa Gang, accuse le fils de l’actrice ivoirienne Bleu Brigitte, de lui avoir extorqué de l’argent, d’une façon assez particulière. « Apoutchou National a joué avec mes sentiments et m’a escroquée 3000 Euros », a-t-elle indiqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Elle a ensuite ajouté: « Moi, j’aime la Côte d’Ivoire et je rêvais que mon bébé Apoutchou m’y amène. Il sait très bien que je suis une femme mariée. On s’envoyait des cochonneries au téléphone. Il m’a dit que j’avais de beaux seins, qu’il les adorait. C’est mon petit cœur. Ces derniers temps, il dit qu’il veut d’Emma lohouess, qu’il à 27000 Euros dans son compte. Sa voiture, c’est moi qui lui avait ajouté de l’argent. Il sait comment prendre l’argent d’une femme mariée mais veut me laisser quand il a fini de me bouffer. Apoutchou est un escroc. Je vais porter plainte et il verra », a-t-elle fait savoir.

La réaction d’Apoutchou national n’a pas tardé. Dans une vidéo publiée dans la soirée du lundi, le blogueur a expliqué sa version des faits. Il dit avoir été dragué par cette dernière, mais il a refusé. Alors, la Togolaise s’est lancée dans une campagne de dénigrement contre sa personne sur la toile.

» Les dires de cette femme ne sont pas véridiques. Une fille qui vient faire la cour à un homme, ça ne se passe pas comme elle le souhaite et elle se met à raconter des bêtises sur moi. Peut-être que si j’avais couché avec elle, elle allait filmer et venir mettre ensuite sur Facebook », a rétorqué Apoutchou national.