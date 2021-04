El Hadj Mamadou Traoré, président du Conseil supérieur des imams (Cosim), est décédé, ce mardi 13 avril 2021, a-t-on appris de sources proches de la communauté musulmane ivoirienne.

Deuil : Le président du COSIM décède des suites du Covid-19

Le deuil a encore frappé le Conseil supérieur des Imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM). El Hadj Mamadou Traoré, guide suprême de la communauté musulmane ivoirienne, est décédé, ce 13 avril 2021, a-t-on appris tôt ce mardi. Selon des sources, le guide spirituel avait vu son état de santé se dégrader après une contamination au Covid-19.

La triste nouvelle de son décès, sera été confirmée peu avant midi, dans un communiqué du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM).

» Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a l’immense douleur d’informer l’ensemble de la communauté nationale en particulier la communauté musulmane du rappel à Allah SWT du Cheickoul Alima, Mamadou Traoré, président du COSIM, survenu tôt ce matin du 1er Ramadan, 1142 de l’ Hégire, correspondant au mardi 13 avril 2021″, a confirmé la note du COSIM.

Imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf, le défunt guide religieux, âgé de 77 ans, avait été désigné président du COSIM, le 20 mai 2021 en remplacement du Cheick Boikary Fofana, également décédé des suites du coronavirus.

La classe politique réagit à la disparition de El Hadj Mamadou Traoré

La classe politique ivoirienne n’est pas restée en marge de l’élan de compassion qui a lieu depuis l’annonce de la disparition soudaine du premier responsable du COSIM.

Abdourahamane Cissé, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), fraîchement nommé Secrétaire général de la Présidence, a souhaité que le Paradis soit la prochaine destination de l’illustre disparu.

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de notre Guide Cheick Aïma TRAORÉ Mamadou, Président du COSIM, C’est à Dieu que nous sommes et c’est à Lui que nous retournerons (sourate Al-Baqara, verset 156). Qu’Allah lui accorde le Paradis. Ameen », a écrit l’ancien ministre du Pétrole, sur sa page Facebook.

Avant lui, le président de l’ Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), Albert Mabri Toikeusse, a également eu une pensée pieuse pour l’âme du défunt guide de la Communauté musulmane. « C’est avec une grande tristesse que j’ai appris ce jour Mardi 13 Avril 2021, début du mois sacré de Ramadan, le décès de mon Aîné, le Cheick Traoré Mamadou, Président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques. Au nom de mon épouse, de mon parti l’UDPCI, et en mon nom propre, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à la communauté musulmane et à l’ensemble des Ivoiriens », a-t-il déclaré.

Feu l’imam Mamadou Traoré a assuré les responsabilités de président du COSIM de mai 2020 à ce jour. Il avait succédé à Cheick Boikary Fofana, le 29 mai 2020 après le décès de celui-ci. Né en 1944, El Hadj Mamadou Traoré est Ivoirien, marié et père de cinq enfants. Il officiait à la grande mosquée de la Riviera Golf.