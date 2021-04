Le procès du Bombardement de Bouaké suit son cours de la Cour d’assises spéciale de Paris. Au nombre des officiels Français d’alors appelés à témoigner, Michèle Alliot-Marie. L’ancienne ministre de la Défense est présentée comme le témoin clé dans ce dossier sensible.

Bombardement de Bouaké, des officiels Français d’alors devant la justice

4 novembre 2004, en pleine crise ivoirienne, Laurent Gbagbo lance l’opération dignité. Objectif : détruire l’armement des forces rebelles dans le Nord ivoirien. Alors que les observateurs évoquaient des frappes chirurgicales, le cantonnement de la force Licorne est bombardé à Bouaké. En représailles, les soldats français détruisent, au sol, toute l’aviation de l’armée ivoirienne. Ainsi commence l’affaire du bombardement de Bouaké.

Les Biélorusses, pilotes de ces avions qui ont frappé le camp français, ont pu filer sans être inquiétés. Et pourtant, ils avaient été appréhendés au Togo, d’où les autorités togolaises avaient informé leurs homologues françaises de ces arrestations. Mais ces suspects seront finalement relâchés.

Plus de 15 ans après cette affaire rocambolesque, les officiels d’alors, sont entendus par la justice française. L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, et l’ex-ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, de même que Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre du président Jacques Chirac, principaux responsables français mis en cause dans cette affaire, ont comparu, répondant aux questions de la cour et des avocats.

Michèle Alliot-Marie botte en touche et évoque le rapatriement des Français

À tour de rôle, les responsables français de l’époque sont passés devant le juge. L’ancien ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, a rejeté la responsabilité des décisions sur l’Élysée et l’armée. Quant à Dominique de Villepin, tout en témoignant sa solidarité et sa compassion aux victimes et à leurs parents, a évoqué un « dysfonctionnement au niveau de l’État ».

Avant de pointer le ministère de la Défense, qui avait en charge la gestion directe de ce dossier. « La compétence du ministère de la Défense dans cette affaire est claire. Des soldats français sont morts à l’étranger », a-t-il déclaré.

Témoin clé dans cette affaire, Michèle Alliot-Marie n’a pas fait mieux que ses ex-collègues, anciens membres du gouvernement. Témoignant, ce mardi, madame Alliot-Marie a également survolé les questions. Se contentant de botter en touche. Sans pouvoir apporter les réponses que les familles des victimes et les militaires attendaient.

L’ex-ministre a par ailleurs indiqué qu’à l’époque des faits, « il y avait une montée des tensions à l’encontre des Français ». Elle s’était alors assigné, comme priorité, de rapatrier des ressortissants français vivant en Côte d’Ivoire.

Le verdict de la cour est attendu ce jeudi 15 avril dans l’après-midi.