La web comédienne ivoirienne, Yvidero, a donné son avis sur les feuilletons relatant les histoires d’amour, régulièrement diffusés sur la chaîne de télévision Novelas.

Yvidero: « Les films novelas, c’est carrément une perte de temps »

Le groupe Canal+ a récemment annoncé que la chaîne de télévision Novelas Tv cesserait d’émettre à partir du 1er avril 2021. L’information avait été rendue publique dans un message publié sur la page Facebook de Canal+ Côte d’Ivoire.

‘’À la suite des chaînes Voyages, OKLM…. la chaîne Novelas TV, disponible sur le canal 33 des bouquets CANAL+, cessera d’émettre à compter du jeudi 1er Avril 2021 à 00H et sera par conséquent retirée définitivement du bouquet le 2 Avril 2021 suivant. Créée le 24 Mars 2015 par CANAL+ Afrique, la chaîne ne sera plus disponible pour la zone Afrique… Cela fait suite à un réajustement de la ligne éditoriale et aux nombreuses plaintes reçues de plusieurs abonnés demandant la surpression de lachaîne. Nous sommes navrés par les désagréments que cela occasionnera pour certains. Vous pourrez suivre des programmes similaires sur d’autres chaînes des bouquets CANAL+ et des replays sur MyCanal », avait expliqué le groupe Canal.

Au final, cette information qui avait suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, s’est avérée une blague, un poisson d’Avril. Cependant, la web comédienne ivoirienne Yvidero s’est tout de même prononcée sur les feuilletons, régulièrement diffusés sur la chaîne Novelas.

« Je ne vous empêche pas de regarder les films novelas. Mais en être trop accro, ça abrutit. C’est du rêve qu’on vous vend. Ce n’est pas du réel. Alors que vous avez des réalités. Passer une heure, plusieurs heures à regarder les films novelas, c’est carrément une perte de temps. Mettez à profit ce temps pour vous occuper de vos enfants. Et pensez à des projets », a-t-elle confié à Media Prime.