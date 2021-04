C’est le désamour entre Éric Bailly et son club Manchester United. L’International ivoirien, cible privilégié du Paris Saint-Germain, refuse de prolonger son contrat avec les Red Devils.

Éric Bailly quitte Manchester United, le PSG exulte

Éric Bailly n’entend pas reconduire son contrat avec Manchester United qui tente de lui proposer un nouveau bail. Peu satisfait de son utilisation sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, le “mentor” d’Amad Diallo en a assez d’être sur le banc de touche. Manchester United va donc devoir se trouver un nouveau défenseur central pour la saison prochaine.

La dernière rencontre d’Europa League aurait été la goûte d’eau qui a fait déborder le vase pour le défenseur. Contre le Milan AC, Solskjaer n’a même pas utilisé le joueur.

Le défenseur ivoirien Éric Bailly, alors âgé de 22 ans, a été la première recrue de José Mourinho à Manchester United, où il signe, en 2016, un contrat de quatre ans de 38 millions d’euros.

Un proche de Bailly a déclaré au ‘’Sun’’ qu’il ne se sentait pas respecté par l’entraîneur : « Il en a assez, il ne se sent pas désiré. Il ne comprend pas la façon dont il le traite. Il pense que la chose la plus simple à faire est de partir. C’est dommage car Bailly dit toujours qu’il aime le club et qu’il ressent le respect des fans, mais il doit penser à son avenir. »

Départ de Éric Bailly: Un coup dur pour le jeune Amad Diallo

Souvent blessé, Éric Bailly a toutefois régulièrement répondu présent lorsqu’il était sur la pelouse d’Old Trafford. De plus, en lisant un communiqué du club à propos des discussions, une partie est consacrée à la « connexion ivoirienne » entre Bailly et le jeune Amad Diallo, arrivé en janvier en provenance de l’Atalanta, et auteur de son premier but face à Milan.

L’ancien défenseur de Villarreal serait devenu le « mentor » de son compatriote de 18 ans. Le départ de celui qu’Amad Diallo appelle également son « grand frère », pourrait donc freiner la progression de la pépite ivoirienne.

L’Ivoirien, arrivé de Villarreal en 2016 et sous contrat avec les Mancuniens jusqu’en juin 2022, privilégie un départ cet été. Notamment vers le Paris Saint-Germain où l’attendent, à bras ouvert, les dirigeants du club parisien depuis plusieurs mois.

Le champion d’Afrique 2015 au Parc des Princes?

Plusieurs clubs sont à l’affût. Mais le Paris Saint-Germain se tient prêt. Cible prioritaire de Mauricio Pochettino depuis son arrivée au Parc des Princes, selon ESPN,

L’expérience d’Éric Bailly pourrait se révéler être un atout de choix pour le PSG qui n’a pas de remplaçant suffisamment aguerri pour suppléer ses deux défenseurs centraux, et qui doit souvent bricoler lorsque l’un ou l’autre vient à s’absenter.

À seulement 20 ans, Éric Bailly faisait partie, à la surprise générale, des joueurs ivoiriens qui ont remporté la CAN 2015 sous les ordres d’Hervé Renard en Guinée équatoriale. Promu titulaire par le technicien français aux côtés de l’expérimenté Kolo Touré, Éric Bailly a vite appris, avec un titre à la clé. Il a notamment marqué l’un des tirs au but qui ont conduit la Côte d’Ivoire à la victoire.