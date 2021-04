Gnamien Konan n’a pas manqué de réagir à la formation du nouveau gouvernement d’Alassane Ouattara. L’opposant ivoirien a vivement critiqué l’équipe dirigée par le Premier ministre Patrick Achi.

Ce que Gnamien Konan reproche au gouvernement Ouattara

Alassane Ouattara a un nouveau gouvernement depuis le mardi 6 avril 2021. Le chef de l’Etat ivoirien a fait confiance à Patrick Achi pour diriger son équipe gouvernementale.

Le président ivoirien a nommé 37 ministres et quatre secrétaires d’Etat. Apparemment, toit ceci n’est pas du gout de Gnamien Konan. L’ex-ministre de la Fonction publique dénonce le nombre de ministres du gouvernement Achi I.

« 65 ministres, 55 ministres, 45 ministres, 35 ministres, 25 ministres, sans oublier les institutions inutiles et budgétivores ! », commente le président de la Nouvelle Côte d’Ivoire.

« Parfois, on se demande si ce continent n’est pas maudit. Des richesses naturelles incalculables aux mains de peuples aussi stupides les uns que les autres ! », ajoute cet ex-cadre du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Le président de NCI tire sur le ministère de Lutte contre la corruption

Gnamien Konan cherche à comprendre la mission dévolue au ministère de la Lutte contre la corruption et la Haute autorité de la bonne gouvernance.

« Les contribuables ivoiriens, c’est-à-dire tous les Ivoiriens, qui vous paient, aimeraient savoir si en dehors de faire remplir des formulaires tout azimut, vous servez à quelque chose même », a continué l’ex-directeur général des douanes.

Par ailleurs, il a déjà fait remarquer que le problème, ce n’est pas de former un gouvernement de jeunes ou de femmes, ni d’élus du centre et de gauche. Pour lui, « le défi, c’est de former un gouvernement capable de régler les problèmes, notamment ceux de la corruption, de l’école et du cacao ».

Gnamien Konan a été ministre de l’Habitat et du Logement social. Il a aussi été à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.