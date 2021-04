L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, s’est remémoré la chanson que lui avait dédié le chanteur ivoirien Billy Billy en 2008.

Billy Billy: « Quand Didier Drogba m’a envoyé la vidéo, je n’y croyais pas »

Billy Billy, de son nom vrai nom Yao Billy Serge, né le 30 avril 1980, est un rappeur ivoirien originaire du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, précisément de Gagnoa. Son histoire dans la musique a débuté en 2002. Vainqueur du concours musical ‘’Nescafé african révélation’’, il sort son premier opus avec la formation Nasty Mafia composée de deux autres de ses amis, un album qui ne connaîtra pas un grand succès.

C’est alors qu’il se tourne vers la maison de Production Coast to Coast pour sortir l’album ‘’Nouvelles du pays ‘’ qui fait un carton et propulse ainsi Billy Billy parmi les meilleurs rappeurs ivoiriens. Son titre Allons à Wassakara séduit entièrement le public car relatant le quotidien de bon nombre de foyers ivoiriens.

D’autres titres de Billy Billy ont également marqué les esprits. On peut citer entre autres la chanson en hommage à l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, sortie en 2008. Cette année-là, le buteur de Chelsea avait été désigné ballon d’or africain.

13 ans après, Didier Drogba se souvient de cette chanson dans une vidéo qu’il a fait parvenir à Billy Billy. Celui-ci a ainsi publié la vidéo sur sa page Facebook en y ajoutant le commentaire suivant: ‘’ Un jour, je parlais à un de mes petits qui est un jeune rappeur et je lui ai dit ceci : Quand vous faites des sons, vous avez 20 millions de vues en 2 jours mais après 1 mois, on ne s’en souvient plus. Nous, quand on fait un son, on a 2 vues mais 20 ans après, on en parlera parce qu’on fait de la musique intemporelle. Hier, quand Didier Drogba m’a envoyé la vidéo, j’y croyais pas. 13 ans après, le son mousse‘’, a-t-il écrit.