L’ Assemblée nationale ivoirienne connait depuis ce mercredi 14 avril 2021, un nouveau bureau, largement dominé par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Assemblée nationale: Le RHDP ultra dominateur au sein du nouveau bureau

Deux semaines après la réélection d’ Amadou Soumahoro, fidèle du président Alassane Ouattara, la chambre haute du Parlement peut désormais étudier les lois soumises par le gouvernement. La réunion plénière qui a eu lieu, mercredi 14 avril 2021, a donné lieu à la nomination d’un nouveau bureau de l’ Institution.

Sans surprise, le parti du président Alassane Ouattara, largement majoritaire à l’issue du scrutin du 6 mars dernier, domine le bureau. Sur les 11 vice-présidents que compte l’organe décisionnel de l’instiution, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, s’en tire avec 8 postes contre 3 pour l’opposition.

Adama Bictogo, Mamadou Diawara et Amy Tounkara, tous de la majorité présidentielle, occupent respectivement les postes de 1er, deuxième et 3e vice-présidents de l’ Assemblée nationale. Fait marquant, c’est les présences au sein du bureau, de Maurice Kakou Guikahué (PDCI-RDA ), Yao Koffi (PDCI-RDA ) et Georges Armand Ouégnin (EDS ).

L’opposition compte par ailleurs un seul poste de questeur et 3 postes de secrétaires sur les 12 que compte le Bureau. La composition du nouveau bureau de l’Assemblée nationale, a été adoptée à la majorité des membres présents. 179 voix Pour, 12 voix Contre et 57 Abstentions.

Mais il reste contesté par une frange de l’opposition. C’est le cas de l’ancien ministre Albert Mabri Toikeusse, président du l’ Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), exclu de ce bureau.

Mabri Toikeusse (UDPCI) fustige la composition du nouveau bureau de l’Assemblée nationale

« Le Président Amadou Soumahoro et les Députés de son Groupe ont démontré leur indisponibilité à faire jouer à notre Chambre un rôle dans la réconciliation nationale et dans la consolidation de la démocratie », a dénoncé Mabri Toikeusse, député de Zouan-hounien.

« Nous en prenons acte et prenons l’opinion nationale à témoin. Nous poursuivrons notre Combat pour le retour de la Paix en Côte d’Ivoire. La victoire est au bout de l’effort », a poursuivi le président de l’ UDPCI.

A en croire l’ancien ministre de l’ Enseignement supérieur, la composition du nouveau bureau ressemble « malheureusement au produit d’un règlement de compte où la haine tient toute sa place ».

Pour rappel, c’est le bureau, en tant qu’organe de direction de l’Assemblée nationale, qui définit le calendrier parlementaire, la conférence des présidents, la recevabilité des textes, la composition des commissions ou encore la levée des immunités.