Des chrétiens et des musulmans ont décidé de contribuer à la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. Ce qui s’est passé, mardi, à la grande Mosquée du Plateau.

Un programme de prières pour la réconciliation nationale en Cote d’Ivoire, lancé

Le lancement de la première édition des »100 jours de prières islamo chrétienne pour la réconciliation nationale » , a eu lieu mardi 13 avril 2021, jour du début du jeûne musulman, à la salle de conférence de la grande mosquée du Plateau.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités musulmanes, chrétiennes, administratives, ainsi que des leaders d’associations et d’Organisations non gouvernementales qui ont, tous, salué et encouragé ce programme qui s’est donné pour objectif, de contribuer activement à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire.

Aimé Narcisse Boli, président de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, et initiateur dudit programme, a donné les raisons qui motivent ces »100 jours de prières.

‘’ Nous voulons contribuer efficacement au renforcement de la paix nationale et de la cohésion sociale, parce que, pour nous, nul ne peut vivre dans un pays où il n’y a pas de paix. Il faut donc une cohabitation pacifique entre toutes les idéologies sans aucune discrimination‘’, a-t-il indiqué.

‘’ Nous sillonnerons plusieurs localités du pays durant ces 100 jours. Nous aurons des jeûnes, des prières, des témoignages favorisant la réconciliation nationale et la paix. Tout cela se fera de manière inclusive parce qu’on n’a pas les mêmes réalités dans les différentes régions‘’, a-t-il ajouté.

L’Imam Cissé Djiguiba Abdallah, recteur de la grande Mosquée du Plateau, a également salué ce programme, tout en appelant les chrétiens et les musulmans à se rapprocher davantage afin de consolider la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire.