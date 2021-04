Avant son tout premier concert live au Palais de la Culture de Treichville, la chanteuse ivoirienne Josey a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans.

Josey annonce la sortie d’un album de 17 titres

Josey est actuellement l’une des plus belles voix féminines de la musique en Côte d’Ivoire. Révélée au grand public en 2012 grâce à Castel Live Opéra, un concours africain destiné à détecter de jeunes talents vocaux et diffusé sur des télévisions dans 10 pays en Afrique, Josey a enchaîné des titres à succès tels que « On fait rien avec ça », « Diplôme », « Koba » (réalisé en featuring avec Dj Arafat), qui ont conquis le cœur de nombreux mélomanes en Côte d’Ivoire et à travers le monde.

Un succès qui la positionne aujourd’hui parmi les meilleurs artistes du continent africain au point d’être nominée dans de prestigieux événements. Josey avait récemment doublement été nominée aux African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA 2020) qui ont eu lieu aux États-Unis dans les catégories ‘’ Meilleure artiste féminin de l’Afrique de l’Ouest ‘’ et ‘’ Meilleur artiste francophone ‘’.

Consciente de son talent, l’ex-copine de l’international ivoirien Serey Dié Geoffroy, n’hésite pas à se donner de nouveaux défis. Après les concerts de Suspect 95 et de Kerozen , Josey a également décidé de donner un concert live au Palais de la Culture de Treichville, le 26 Juin 2021.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse ivoirienne est déterminée à réussir cet événement. Invitée samedi dernier au Cameroun pour le mariage de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, Josey s’est excusée pour son absence. ‘’ Je suis vraiment désolée (…) je suis en pleins préparatifs de mon tout premier concert ‘’, a-t-elle indiqué.

Pour permettre à ses fans de mieux se préparer pour le concert, Josey a décidé de sortir un album de 17 titres. ‘’ UN ALBUM ( en bonne et due forme ) de 17 TITRES avant le Concert du 26 Juin. Un album où je vous dévoile une simple et modeste pluridimensionnalité. Un album où je vous fais découvrir des chansons en différentes langues, différents styles musicaux… En bonne chanteuse de Variété que je suis … UN COCKTAIL‘’, a écrit la chanteuse sur sa page Facebook.