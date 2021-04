Les autorités du Maroc annoncent la suspension des vols avec la Tunisie. Cette mesure entre en vigueur dès le jeudi 15 avril 2021, apprend-on.

Les vols suspendus entre la Tunisie et le Maroc

A partie du jeudi 15 avril 2021, plus aucun vol aérien ne reliera la Tunisie et le Maroc. L’Office national des aéroports annonce que le Maroc a suspendu les vols en provenance et à destination de la Tunisie. Et ce, à partir du 15 avril 2021.

« Suspension par les autorités marocaines des vols en provenance et à destination de la Tunisie à partir du 15/04/2021 jusqu’à nouvel ordre », indiquent les responsables de l’office. La mesure touche également les passagers voyageant de ce pays à travers un autre pays. Outre la Tunisie, la nouvelle mesure concerne 39 autres pays. Parmi ceux-ci figurent le Mali, le Ghana, la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, la Libye, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie, le Mozambique, la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, le Koweït, l’Algérie, l’Égypte, l’Italie, la Belgique. Les autorités marocaines ont pris cette décision à cause de la pandémie de la covid -19, mais aussi l’apparition de nouveaux variants du virus, expliquent-elles. Elle demeure en vigueur « jusqu’à nouvel ordre », précise l’Office national des aéroports sur son compte Twitter.

Selon les chiffres fournis par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (OMNE), la Tunisie enregistre 192 nouveaux cas variants. Ils ont été découverts dans quinze gouvernorats et 111 délégations, note la structure.