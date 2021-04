Le tirage au sort des affiches des demi-finales de la Ligue des champions a dévoilé mercredi PSG-Manchester City et Real-Chelsea en demie.

Le PSG va se venger – Ligue des champions

Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions se sont achevés, mercredi soir, par la brillante qualification de Manchester City, vainqueur du Borussia Dortmund (2-1, Score cumulé: 4-2). Les « Citizens » du Ballon d’Or africain 2016, Riyad Mahrez, croiseront ainsi le fer avec le Paris Saint-Germain, dans une scintillante affiche qui s’annonce déjà des plus palpitante.

Ligue des champions: Les 27 et 28 avril (matches aller) et les 4 et 5 mai (matches retour)

Quant au Real Madrid qui a brillamment gagné sa place en demi-finale en dominant Liverpool (0-0, 3-1 à l’aller), il devra se défaire du Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy.

Le Real Madrid de Zinédine Zidane, titré sans discontinuer de 2016 à 2018, est toujours en course pour récupérer son bien, abandonné en 2019 à Liverpool et en 2020 au Bayern Munich.

Dans le temple d’Anfield, à huis clos, la « Maison blanche » n’a pas flanché malgré les assauts de Mohamed Salah et sa bande, incapables de surmonter leur défaite 3-1 à l’aller en Espagne. Le sort de la partie aurait peut-être été différent si l’Egyptien avait converti sa balle de but après deux minutes de jeu, mais la muraille belge Thibaut Courtois l’en a empêché.

Le point complet des résultats:

Bayern Munich (2-3, 1-0) PSG

Manchester City (2-1, 2-1) Borussia Dortmund

Real Madrid (3-1, 0-0) Liverpool

FC Porto (0-2, 1-0) Chelsea

Les 4 équipes qualifiées :

1) Paris Saint-Germain (France)

2) Manchester City (Angleterre)

3) Chelsea (Angleterre)

4) Real Madrid (Espagne)

Les 4 équipes éliminées:

1) Bayern Munich (Allemagne)

2) FC Porto (Portugal)

3) Borussia Dortmund (Allemagne)

4) Liverpool (Angleterre)

Le programme des demi-finales:

27/28 avril

PSG – Manchester City

Real Madrid – Chelsea

4/5 mai

Manchester City – PSG

Chelsea – Real Madrid