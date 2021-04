Le programme Orange Corners Côte d’Ivoire, initié par le Royaume des Pays-Bas et soutenu par plusieurs entreprises dont la société de brasserie Brassivoire, a été lancé en 2019.

Entrepreneuriat jeunes : Brassivoire soutient la formation et le financement des entrepreneurs

Le programme Orange Corners Côte d’Ivoire, vise à aiguiser le génie créatif de jeunes talents qui, dans un élan d’innovation, désirent mettre leur savoir-faire au service de la communauté.

L’approche Orange Corner consiste à former et à accompagner de jeunes entrepreneurs innovants, afin de mieux les armer à lancer et développer leurs entreprises. Notamment dans les domaines de l’agrobusiness, des infrastructures et villes intelligentes, des énergies renouvelables ainsi que du transport et de la logistique.

Le vendredi 9 avril 2021 a marqué la consécration de la première cohorte de 40 jeunes entrepreneurs dont 25% de femmes. Ceux-ci se sont vus remettre des certificats de participation et un financement global de plus de 180 millions de F CFA.

Il faut dire que cet incubateur a produit des résultats probants. Au compteur du bilan, l’on déchiffre 1400 projets reçus des startupers, 81 heures cumulées de formation auxquelles s’ajoutent 240 autres heures de coaching personnalisé. A l’arrivée : ce programme a permis la création de 69 emplois et le développement de 55 produits visant à améliorer davantage la qualité de vie des communautés.

Brassivoire, partenaire, était représentée à cette cérémonie par sa Directrice des Affaires institutionnelles et Juridiques, Mme Bintou Appia. Elle y a dévoilé ce qui a motivé sa présence en ces lieux :

« Brassivoire est partenaire de la croissance ivoirienne. Nous savons qu’investir dans le capital humain fait partie des conditions à remplir dans la marche vers le développement inclusif. Orange Corners est un incubateur, un vivier très important pour de jeunes talents ; et Brassivoire, fidèle à sa politique de [brasser un monde meilleur] est fière d’accompagner ces jeunes entrepreneurs dont le génie profitera forcément à l’épanouissement des communautés», a-t-elle indiqué.