Décès de Michel Louvain mercredi soir à l’hôpital de Verdun. Le chanteur de charme québécois de 83 ans souffrait d’un cancer de l’œsophage.

Michel Louvain: 60 ans de charme musical

Le Québec et sa culture en deuil. Michel Louvain a tiré sa révérence mercredi 14 mars 2021. Le chanteur de charme aura envoûté ses milliers d’admiratrices et d’admirateurs pendant plus de 60 ans de carrière. « C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de monsieur Michel Louvain (né Michel Poulin), fils de feu Ernest Poulin et de feu Jeannette Delisle », a indiqué le producteur de spectacles du défunt, Les Productions Martin Leclerc, dans un communiqué diffusé en fin de soirée mercredi.

Michel Louvain est décédé paisiblement au Centre hospitalier de Verdun, à Montréal, apprend-on dans le communiqué de presse transmis par la compagnie Productions Martin Leclerc. Dans la missive, on indique que Louvain laisse dans le deuil son conjoint ainsi que ses trois sœurs. Cette annonce venait à peine d’être faite que déjà, la vague de tristesse provoquée par la disparition de l’interprète de La dame en bleu s’est fait sentir avec intensité sur les réseaux sociaux.

Louvain, un ami extrêmement précieux pour Renée Martel

Le producteur de disques et de spectacles Martin Leclerc travaillait avec Michel Louvain depuis 10 ans. Mais il considérait le chanteur comme un membre de sa famille : « Je perds un ami, un maître, un grand frère. Et le Québec perd l’une de ses plus grandes idoles, de la trempe de Maurice Richard, Jean Béliveau, René Lévesque », a confié Martin Leclerc à La Presse, mercredi soir.

La chanteuse Renée Martel, qui a côtoyé Michel Louvain pendant des décennies, parle de ce dernier comme un ami extrêmement précieux. En entrevue sur les ondes de Radio-Canada, Mme Martel a affirmé que Michel Louvain était quelqu’un d’authentique. “Il était lui. Je vous le dis, je ne m’attendais pas à finir ma journée comme cela”.

“Chanter au Capitole à 85 ans”, le rêve brisé de Michel Louvain

L’artiste a charmé son public sans défaillir pendant plus de 60 ans. À 83 ans, élégant et bien droit, chevelure soignée et sourire resplendissant, le crooner chantait toujours à guichets fermés, faisant de la nostalgie un grand art. « J’aimerais être le Charles Aznavour du Québec et chanter au Capitole à 85 ans », avait-il rêvé dans une confidence au quotidien Le Soleil en 2009, loin de songer à prendre sa retraite de la scène.