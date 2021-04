Dans un rapport sur les discours de haine en ligne, le National democratic institute (NDI) et Internews notent une une baisse des propos haineux sur la toile. Ces données concernent la période du 25 au 31 mars 2021.

Les discours de haine en baisse sur la toile

Ce qu’il faut retenir du rapport du 25 au 31 mai 2021, les discours de haine en ligne ont baissé de 0,15%. « L’actualité marquée par l’acquittement de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, sujet principal, n’y a rien changé », notent les observateurs.

Sur 75 discours haineux observés du 18 au 24 mars 2021 contre 64 la dernière semaine, la moisson est de plus en plus maigre pour l’Observatoire des discours de haine en ligne. Désormais, 135 pages, groupes et profils sont monitorés sur Facebook. Les observateurs de la coalition du Programme transition et inclusion politique (PTI) ont relevé : 0 incitation au meurtre/à la révolte, 0 attaque contre des communautés, 15 animalisations, 0 justification de la haine. Ils ont aussi remarqué 4 propos sexistes, 0 délation, 1 menace, 0 vœu macabre, 10 propos xénophobes/injures identitaires, 34 injures et diffamation.

Les délations et les incitations au meurtre/à la violence, deux types de discours de haine assez graves, se font rares. Aucun item n’a été relevé les concernant. A l’inverse, les propos à caractère xénophobes ou identitaires et les injures/propos sexistes ou sexuels sont en hausse. La semaine du 18 au 24 mars 2021, 75 discours de haine ont été collectés par la coalition d’observation des discours de haine en ligne. Des chiffres qui sont nettement en baisse par rapport à ceux des semaines d’avant. Pourtant l’échantillon d’observation s’est agrandi de 2 nouveaux espaces, pour atteindre désormais 134 groupes, pages et profils Facebook.

À l’origine de ces discours de haine, des discussions autour des obsèques de l’ancien chef du gouvernement ivoirien, ainsi que l’ouverture à Abidjan du procès de l’ex-chef milicien Amadé Ouérémi qui comparaissait pour les atrocités perpétrées en mars 2011 à Duékoué dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.