Invitée récemment sur la chaîne Life TV, l’influenceuse camerounaise Nathalie Koah est revenue sur son aventure amoureuse avec l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o Fils.

Nathalie Koah à propos de Samuel Eto’o: »Ce que je suis aujourd’hui, c’est également grâce à lui »

L’ancien international camerounais Samuel Eto’o et l’influenceuse camerounaise Nathalie Koah ont entretenu, il y a quelques années, une relation amoureuse extra-conjugale qui s’est achevée par un scandale. C’est en 2014 que cette aventure a été révélée au grand jour. Le footballeur avait déposé une plainte au commissariat du 2è arrondissement de Yaoundé pour escroquerie et abus de confiance, contre Nathalie Koah qui, à l’époque, était hôtesse de l’air.

Il exigeait la restitution intégrale de l’ensemble des cadeaux qu’il lui avait offerts et le remboursement d’une somme d’environ 279 millions de FCFA. La jeune femme avait été arrêtée et jetée en prison. Elle en était ressortie, que quelques jours plus tard. Depuis lors, les projecteurs ont été braqués sur la belle Nathalie Koah qui se positionne aujourd’hui comme l’une des plus grandes influenceuses et femmes d’affaires en Afrique.

Invité récemment à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, Nathalie Koah a reconnu que ce scandale l’a fait connaître aux yeux du monde. A cet effet, elle a adressé un message de remerciement et de reconnaissance à Samuel Eto’o. « Ce que je suis aujourd’hui, même avant ça, c’est également grâce à lui. Si j’ai pu faire les formations que j’ai faites, si j’ai pu voyager c’est également grâce à lui… C’est la première fois qu’on me donne l’opportunité de m’exprimer dessus… Ce qui s’est passé était vraiment tragique et douloureux, qu’on peut oublier ce qui était positif. Il y avait également beaucoup de positifs, du soutien moral quand j’en avais besoin. Ce n’est pas un merci à cause de cette histoire, c’est un merci global parce qu’au final, si j’en suis là aujourd’hui, c’est plus ou moins grâce à lui», a-t-elle déclaré.

Puis d’ajouter: «C’est un mal pour un bien… Je sais que c’est une épreuve derrière laquelle j’ai tiré des leçons mais également des opportunités….On ne va pas dire Merci, mais on ne va pas cracher dessus non plus. Même si c’était bien malgré lui ».