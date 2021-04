Pierre Dimba, nommé Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, est confronté aux grands défis sanitaires auxquels fait face la Côte d’Ivoire.

Les infrastructures sanitaires, un des principaux défis du Ministre Pierre Dimba

N’Gou Pierre Dimba a officiellement pris les rênes du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle. Nommé en remplacement du Docteur Eugène Aouélé Aka, l’actuel président du Conseil régional de l’Agneby-Tiassa a, peu après sa nomination, fait l’objet de chaudes discussions sur les réseaux sociaux. Nombre d’Ivoiriens se demandant si l’Ingénieur génie civil, sorti de l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP) de Yamoussoukro, pourra être à la hauteur de la mission à lui confiée.

Des interrogations auxquelles, le nouveau ministre de la Santé avait lui-même essayé d’apporter une réponse. Après des visites rendues à des ainés d’Agboville (chef de lieu de la région de l’Agneby-Tiassa) pour les informer de sa nouvelle nomination, Pierre Dimba s’est dit « conscient de l’ampleur des responsabilités » qui sont désormais les siennes et a promis de se hisser « à la hauteur de ce nouveau challenge ».

D’ailleurs, à tous les sceptiques, le politologue Geoffroy Julien Kouao rappelle qu’on n’a pas besoin d’être un juriste, diplomate, économiste, médecin ou pharmacien pour être ministre, respectivement ministre de la Justice, des Affaires étrangères, de l’Economie ou de la Santé. « On ne demande pas au Ministre de la Santé de faire une injection ou une intervention chirurgicale. La politique relève de la vision. Ce qu’on demande à un homme politique, c’est d’avoir une vision et non une qualification », dit-il.

Pierre Dimba, un homme de terrain

Vous avez dit vision? Pierre Dimba a effectivement une vision claire de son ministère. A peine a-t-il officiellement pris fonction, que l’ancien directeur général de la SICOGI (Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière) pourrait s’atteler à donner une cure de jouvence aux infrastructures sanitaires nationales. Quoi de plus normal! Puisqu’à peine sa nomination actée au poste de Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, le 06 avril 2021, que des images pitoyables du bâtiment du Bloc Gyneco-obstétrique du Chu de Treichville, abandonné depuis 4 ans, ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Mais en homme de terrain averti et excellent manager, Pierre Dimba n’a pas voulu contempler ces images désastreuses du haut de ses bureaux feutrés du Plateau. Le nouveau Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, est descendu sur le terrain. Dans la soirée du mercredi 14 avril 2021, Pierre Dimba a visité le bâtiment du Bloc Gyneco-obstétrique du Chu de Treichville, en réhabilitation depuis 2017 et dont les travaux sont arrêtés depuis 2019.

Selon le service de communication du Ministère, Pierre Dimba entend réunir toutes les parties prenantes du projet, mobiliser les fonds en collaboration avec les partenaires, afin d’achever les travaux et rendre ce bloc opérationnel. Une nouvelle encourageante dans la mesure où la Gyneco-obstétrique est dédiée à la santé et au bien-être des femmes de tout âge, que ce soit en dehors de la grossesse, durant la gestation ou à l’accouchement. Jeudi 15 avril 2021, le Ministre de la Santé était également à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, pour procéder au lancement du déploiement de la Campagne de vaccination anti COVID-19 à l’intérieur du pays.