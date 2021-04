Le président du conseil d’administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (MUGEF-CI), Kouamé Mesmin Comoé, a interpellé le mercredi 14 avril 2021, l’État à payer la part patronale. C’était lors d’une rencontre qui s’est tenue à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville, en présence du sous-préfet de Rubino, Aka Oi Aka, représentant le préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Mesmin Comoé: « L’État de Côte d’Ivoire doit verser à la MUGEF-CI sa part patronale »

« Nous sommes venus à la rencontre des mutualistes d’Agboville, pour non seulement leur expliquer l’environnement nouveau dans lequel la MUGEF-CI évolue désormais : l’environnement de la Couverture maladie universelle(CMU). Mais aussi, leur expliquer les différents mécanismes que nous avons mis en place pour faciliter et améliorer l’accès aux prestations », a confié le PCA de la MUGEF-CI.

« La part patronale se chiffre à environ 450 millions de francs CFA par mois. Soit plus de 5 milliards de francs CFA par an, que nous attendons de l’État pour compléter notre panier de soins. Malheureusement, depuis 2020 jusqu’à ce jour, l’État n’a pas encore honoré cette dette. Et les démarches que nous avons entreprises au niveau de la Primature et du ministère de la Santé, n’ont pas encore donné leurs fruits », s’est indigné l’ancien secrétaire général du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits(MIDD).

Et de poursuivre : « Nous aurons des difficultés à faire face au remboursement au niveau de nos prestataires si rien n’est fait dans ce sens ». La part patronale, faut-il le rappeler, représente la part des cotisations sociales calculées sur les salaires bruts, et versée par l’employeur aux organismes chargés du recouvrement. L’organisme chargé du recouvrement et de la gestion de la CMU est la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie). Lancée le 1er octobre 2019, avec 725 centres, l’arrimage de la CMU à la MUGEF-CI avait fait grincer des dents chez les fonctionnaires. Et ce, du fait de la non prise en charge de certains médicaments, assortie de nombreuses difficultés à faire valider les différents bons CNAM auprès des pharmaciens.

« Pour nous, la solution la plus idoine est d’accepter l’augmentation du montant de cotisation mensuelle de 3 à 4% afin de continuer à bénéficier de meilleures prestations. Cet ajustement de taux de cotisation induira une augmentation de 3000 FCFA maximum… L’État de Côte d’Ivoire doit verser à la MUGEF-CI sa part patronale, du moins doit apporter une subvention d’équilibre afin de garantir son dynamisme et sa pérennité », plaide Mesmin Comoé.

Il a ensuite exhorté les fonctionnaires du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, à une adhésion massive aux nouveaux produits de santé et de prévoyance de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire. Créée en 1973, la MUGEF-CI a pour mission principale, de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses membres et de leurs ayants droit, au moyen d’un système d’entraide.

Tizié T.

Correspondant régional