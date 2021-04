Les États-Unis viennent de classer la Tunisie dans la liste des pays à haut risque dans le cadre de la covid 19. Le site Businessnews nous apprend que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) perçoivent la République tunisienne comme un pays de niveau 4 de risque sanitaire lie au coronavirus.

Covid : La Tunisie dans la liste des pays à haut risque

La Tunisie figure désormais dans la liste des pays à haut risque sanitaire lié à la covid -19. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains mettent ce pays au niveau 4, c’est-à-dire le plus élevé. Les CDC préviennent que les voyageurs doivent éviter tout voyage dans la République tunisienne. Ils précisent qu’en raison de la situation sanitaire qui prévaut actuellement en Tunisie, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque d’attraper et de propager des variantes de la covid. Il leur est donc déconseillé de partir en Tunisie.

En outre, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies invitent toute personne désireuse d’effectuer le déplacement en Tunisie à se faire vacciner. « Tous les voyageurs doivent porter un masque, rester à 1,80m des autres, éviter les foules et se laver les mains », indiquent les CDC.

Il faut noter qu’à la date du 15 avril 2021, la Tunisie enregistre 277 000 cas déclarés de covid -19. Le pays compte 230 000 cas de guérison et 9480 décès. À ce jour, 2195 Tunisiens séjournent dans les hôpitaux. Parmi ceux-ci, 436 sont en soins intensifs et 135 sous respirateurs. Par ailleurs, à compter du 15 avril 2021, les autorités marocaines suspendent les vols en provenance et à destination de la Tunisie jusqu’à nouvel ordre.

La mesure intervient à la suite de la montée en puissance de la covid en Tunisie, mais également à cause de l’apparition de nouveaux variants de la maladie à coronavirus, a-t-on appris auprès de la presse tunisienne.