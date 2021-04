Ali Konaté, homme au service de la communauté, a repris son bâton de pèlerin. Au nom de feu Amadou Coulibaly, le mouvement LRD Nouvelles Energies, a soulagé des populations défavorisées le jeudi 15 avril 2021 dans la commune de Yopougon.

Ali Konaté (proche d’ Amadou Gon): « Nous devons être les sentinelles du Président Ouattara »

Le mouvement LRD Nouvelles Énergies, avec à sa tête son président Ali Badarah Konaté dit ABK ou encore Ali Konaté, a procédé au lancement de la phase pilote de l’opération ‘’Sunnakari du souvenir avec AGC ‘’. C’était le jeudi 15 avril à la mosquée du quartier Andokoi 15 cocotiers dans la commune de Yopougon. Des kits alimentaires composés d’huile, de sucre, de lait, du riz et de bien d’autres non vivres, ont été offerts gracieusement aux populations défavorisées afin de leur permettre de mieux poursuivre le mois de Ramadan. Ces dons sont estimés à plus de 2 millions de Fcfa.

Ali Konaté a indiqué que cette activité s’inscrit dans la continuité des actions de partage du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. ‘’Cette année, notre mentor n’est pas avec nous, mais nous continuons les activités de partage de solidarité avec les populations vulnérables. Nous sommes venus à Andokoi 15 cocotiers, pour soulager les populations vulnérables, au nom du président de la République Alassane Ouattara et de son illustre Amadou Gon Coulibaly. C’est une opération qui va parcourir toute la Côte d’Ivoire, et nous allons toucher au moins 5000 familles dans le cadre cette opération‘’, a-t-il indiqué.

Saisissant l’occasion, le président Ali Konaté a dévoilé les nouvelles orientations du mouvement LRD Nouvelles Énergies après la disparition de leur mentor Amadou Gou Coulibaly. ‘’Nous avons fait un conclave récemment à Korhogo. Au cours de ce conclave, nous avons décidé de pérenniser la vision du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et que nous devenons désormais un groupement politique à la disposition exclusive du président de la République. Parce qu’Amadou Gon n’étant plus là, Hamed Bakoyoko n’étant plus là, nous devons être les sentinelles du Président Ado‘’, a-t-il indiqué.

Selon Ali Konaté, « partout où besoin se fera sentir, le concept de la Côte d’Ivoire solidaire, nous serons là, partout où il faudra défendre l’honneur du pays et la dignité du président Alassane Ouattara. Nous serons là, à l’image de notre illustre mentor El Hadj Amadou Gon Coulibaly‘’, a confié le président des Alassanistes Esprit AGC.