En Algérie, Amara Charaf-Eddine, seul candidat en lice, a été porté, jeudi soir, à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF). Il succède ainsi à Kheireddine Zetchi qui s’est abstenu de briguer un second mandat.

«Ma candidature a été acceptée par la commission de l’Assemblée générale alors que moi-même je sais que je ne suis pas éligible (selon la règle des 5 ans d’exercice). Je n’ai pas d’autres commentaires à faire sur ça. Si je suis le candidat du pouvoir ? Non, je ne suis le candidat de personne, je suis le candidat de l’assemblée générale», avait-t-il laissé entendre.

Le nouveau président de la FAF avait également évoqué le coup de gueule de Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs d’ Algérie, émis la semaine avant l’ Assemblée générale élective du jeudi 15 avril 2021. «Je n’ai pas encore parlé avec le sélectionneur national. Pour moi, sa réaction (son coup de gueule sur le climat délétère à l’approche des élections, ndlr) est logique et acceptable puisqu’il cherche l’intérêt de l’équipe nationale», avait-il répondu.

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération algérienne de football, le sélectionneur Djamel Belmadi avait déclaré qu’il ne souhaitait pas être associé à « d’autres considérations en dehors de ses prérogatives ». L’atmosphère pesante autour des élections, risquant d’entamer la cohésion de son groupe. « Tout ce marasme vécu et cette ambiance pesante, en rapport avec les prochaines élections de la Fédération algérienne de football, inquiètent fortement le sélectionneur national qui ne veut pas être mêlé à d’autres considérations en dehors de ses prérogatives, de son cadre professionnel et de ses engagements avec l’équipe nationale », indiquait le communiqué.

Puis d’ajouter: « M. Belmadi ne veut en aucun cas être le soutien de qui que ce soit, ni voir son nom lié ou utilisé dans le cadre d’un quelconque programme voire pour des desseins populistes, estimant qu’il s’était engagé avec la première sélection du pays uniquement pour des objectifs sportifs bien précis. Cette situation l’inquiète au plus haut point et risque de compromettre sérieusement l’avenir des Verts lors des prochaines échéances ».

Le programme jugé ambitieux du président fraîchement élu de la FAF, s’articule en onze points dont les plus importants sont une réforme structurelle de la FAF, le développement du football professionnel et amateur, ainsi que la formation des acteurs de la discipline, avec un net accroissement des moyens et prérogatives de la Direction technique nationale et du Collège technique national.