Alassane Ouattara se trouve à Brazzaville pour prendre part à l’investiture de Denis Sassou-N’Guesso. Le président ivoirien, depuis la France, a rallié dans la capitale congolaise, sur invitation de son homologue. Cette investiture se tient d’ailleurs, ce vendredi 16 avril 2021, en République du Congo.

Alassane Ouattara s’honore de l’invitation de Dénis Sassou-N’Guesso

Au nombre des personnalités invitées à la cérémonie d’investiture de Dénis Sassou-N’Guesso, Alassane Ouattara. Le Chef d’État ivoirien, en visite privée en France, est arrivé à Brazzaville, ce jeudi, pour prendre part à l’évènement. Aussi, à son arrivée dans la capitale brazzavilloise, le président ivoirien a-t-il été reçu par les autorités congolaises.

« Mon arrivée, ce jeudi 15 avril 2021, à Brazzaville en vue de prendre part à la cérémonie d’investiture du Président élu de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso », a tweet le Président Ouattara.

À noter que de nombreux autres chefs d’État africains étaient présents à l’investiture du Président Sassou-N’Guesso. Il s’agit notamment du Sénégalais Macky Sall, du Malien Bah N’Daw, le Bissau-Guinéen Umaru Embaló, de l’Ivoirien Alassane Ouattara, pour ne citer ceux-là.

Au cours de son investiture, le président congolais a pris de nombreux engagements vis-à-vis de son peuple. « On ne dira plus Afrique noire, mais Afrique verte », a déclaré Sassou-N’Guesso. Avant de préciser qu’il a « été et sera le Président de tous les Congolais sans exclusive ». « Doter tous les villages de plus de 100 habitants de l’électricité, de l’eau potable et de centre de santé ». Tel est son autre terrain de bataille pour lequel il prend l’engagement devant son peuple.

Ouattara à l’investiture de Sassou-N’Guesso, l’axe Abidjan-Brazzaville renforcé

Sous l’impulsion d’Alassane Ouattara et Dénis Sassou-N’Guesso, la coopération bilatérale entre leurs deux pays a connu un véritable boom. En octobre 2013, qui ne se souvient pas des 100 milliards de FCFA que Brazzaville a prêté à Abidjan. De même, les deux dirigeants africains ne manquent aucune occasion pour lancer s’offrir des plans de développement commun.

Avec le Gouvernement ivoirien, le chef du pouvoir ivoirien a donné un véritable coup de développement à la Côte d’Ivoire. Une croissance économique soutenue, de nombreuses réalisations au niveau des infrastructures,ont transformé le visage d’Abidjan. De l’émergence à l’horizon 2020 pour ses deux premiers mandats, ADO a lancé la Côte d’Ivoire Solidaire pour son troisième mandat.

La réconciliation nationale et surtout le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Voici d’autres dossiers pour lesquels la classe politique ivoirienne doit s’activer.