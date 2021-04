En Chine, la répression se poursuit contre les défenseurs de la démocratie à Hong Kong. Le magnat de la presse Jimmy Lai a été condamné à 14 mois de prison. Neuf personnalités de l’opposition, traduites en justice, attendaient ce vendredi de connaître leurs peines.

Répression à Hong-Kong: 20 mois de prison pour Jimmy Lai

Le tribunal de West Kowloon, à Hong Kong, a prononcé, vendredi, la condamnation de Jimmy Lai à douze mois de prison pour avoir organisé les manifestations pro-démocratie qui ont agité Hong Kong en 2019, rapporte The South China Morning Post. Il encourait jusqu’à cinq ans de prison.

Quatre autres militants pro-démocratie ont été condamnés à des peines allant de 8 à 18 mois. Parmi eux, le fondateur du Parti démocratique de Hong Kong, Martin Lee, 82 ans, qui écope de onze mois de prison avec sursis, poursuit le quotidien de Hong Kong.

Jimmy Lai a d’abord été condamné à 12 mois de prison, avant d’écoper de huit mois d’emprisonnement supplémentaire pour une autre manifestation contre le gouvernement. Comme une partie des peines, sera effectuée simultanément, il ne fera que 14 mois de détention, précisent nos confrères de Rfi.

Plusieurs arrestations après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale

Jimmy Lai faisait partie des neuf personnalités de l’opposition, reconnues coupables d’avoir organisé et participé à ce rassemblement. Selon les organisateurs, cette manifestation avait réuni 1,7 million de personnes, soit près d’un Hongkongais sur quatre. Ce chiffre n’a pu être vérifié indépendamment.

Jimmy Lai est sous le coup de plusieurs autres accusations depuis la promulgation par Pékin de la loi sur la sécurité nationale, ce qui lui avait déjà valu plusieurs arrestations. Il est notamment “accusé de complot et collusion avec des forces étrangères ainsi que de complot visant à entraver la justice”, précise le quotidien britannique de centre gauche.

Quelques jours avant sa condamnation, Jimmy Lai avait écrit une lettre aux journalistes de l’Apple Daily, journal qu’il a fondé en 1985, pour leur demander de continuer à défendre la liberté d’expression. Et ce, alors que la situation politique des opposants de l’ancienne colonie britannique est de plus en plus précaire depuis que Pékin a repris la main en réduisant l’autonomie de Hong Kong.

Joshua Wong plaide coupable de deux chefs d’accusation

Joshua Wong, figure du mouvement pour la démocratie à Hong Kong, a été condamné mardi à quatre mois de prison pour avoir participé en octobre 2019 à un rassemblement interdit et enfreint la loi proscrivant de dissimuler son visage pendant les manifestations. Le jeune activiste, âgé de 24 ans, a plaidé coupable des deux chefs d’accusation.

Si Pékin s’est défendu de toute interférence, les défenseurs de la démocratie, voient dans ce texte, une atteinte sévère au haut degré d’autonomie et de libertés civiques dont Hong Kong jouit depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.