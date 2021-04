La cérémonie des Tirages au sort des JO Tokyo 2020 – Tournois Olympiques de Football, met aux prises trois pays africains: la Côte d’Ivoire, l’Egypte et l’Afrique du Sud logés dans le même chapeau.

Foot au JO Tokyo 2020: Le tirage au sort retransmis en direct le 21 avril

Les 28 équipes qualifiées pour les Tournois Olympiques de Football connaîtront leurs adversaires à l’occasion des tirages au sort organisés le 21 avril prochain à 10h00 (CET) au siège de la FIFA, à Zurich.

Chez les hommes, l’épreuve de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (21 juillet-7 août 2021), les trois représentants africains, l’Afrique du Sud, l’Égypte et la Côte d’Ivoire, ont tous été placés au sein du même chapeau, le pot 3.

La FIFA a expliqué qu’elle a établi ces chapeaux «sur la base d’un classement tenant compte des performances (des sélections qualifiées, ndlr) lors des cinq dernières éditions de la compétition. La pondération appliquée accorde aux performances récentes, plus de poids qu’aux plus anciennes. De plus, un bonus est attribué aux nations qui ont remporté leurs compétitions continentales de qualification respectives.»

Les représentants africains en mauvaise posture

Le tirage au sort s’avérera toutefois plus complexe puisque la FIFA «veille à ce qu’aucun groupe ne contienne plusieurs équipes de la même confédération» (les trois sélections africaines figurant dans le même chapeau, il leur est de toute façon impossible de tomber dans le même groupe), précise le site Afrik-foot.

Cependant, le tirage au sort des JO 2020 reste possiblement corsé puisque l’Argentine et le Brésil figurent par exemple dans le chapeau 1, l’Allemagne et l’Espagne dans le 2 et la France dans le 4.

Le Japon, pays hôte, occupera la première place dans les groupes A (tournoi masculin) et E (tournoi féminin). Les autres équipes masculines seront réparties dans les chapeaux sur la base d’un classement tenant compte de leurs performances lors des cinq dernières éditions de la compétition.

La pondération appliquée accorde aux performances récentes plus de poids qu’aux plus anciennes. De plus, un bonus est attribué aux nations qui ont remporté leurs compétitions continentales de qualification respectives.

5 stades retenus: Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama et Yokohama

Pour le tournoi masculin, les 16 équipes seront réparties dans quatre groupes de quatre (groupes A à D). Les chapeaux se composent comme suit :

Chapeau 1 : Japon, Argentine, Brésil et République de Corée

Chapeau 2 : Allemagne, Espagne, Honduras et Mexique

Chapeau 3 : Afrique du Sud, Égypte, Côte d’Ivoire et Nouvelle-Zélande

Chapeau 4 : Australie, Arabie saoudite, France et Roumanie

Les équipes féminines seront également réparties dans quatre chapeaux, déterminés au regard du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola du 16 avril 2021. Pour le tournoi féminin, les 12 équipes seront versées dans trois groupes de quatre (groupes E à G). Les chapeaux se composent comme suit :

Chapeau 1 : Japon, États-Unis et Pays-Bas

Chapeau 2 : Brésil, Grande-Bretagne et Suède

Chapeau 3 : Australie, Canada et RP Chine

Chapeau 4 : Chili, Nouvelle-Zélande et Zambie

Si le stade de Tokyo accueillera le premier match des Samouraïs Bleus, les deux finalistes du tournoi féminin auront le plaisir de se battre pour la médaille d’or dans le tout nouveau stade olympique qui sera aussi le théâtre des cérémonies d’ouverture et de clôture. Les stades de Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama et Yokohama sont les autres antres retenus pour accueillir les rencontres du 21 juillet au 7 août 2021.

Notons que Samantha Johnson présentera l’événement qui sera retransmis en direct le 21 avril. Deux FIFA Legends, Lindsay Tarpley et Ryan Nelsen, assisteront à la cérémonie de tirage au sort.