Guillaume Soro et Alassane Ouattara seraient-ils sur le point de faire la paix ? L’ancien président de l’Assemblée nationale actuellement en exil dans l’hexagone et le chef de l’Etat ivoirien pourraient reprendre le dialogue. El Hadj Mamadou Traoré, cadre de Générations et peuples solidaires (GPS), fait des révélations.

Guillaume Soro de l’hémicycle à l’exil

Alassane Ouattara a accédé au pouvoir en 2011 après une élection présidentielle tumultueuse. En effet, l’actuel chef d’Etat ivoirien et le président sortant Laurent Gbagbo, arrivés au second tour, revendiquaient chacun la victoire.

Déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, le candidat du Rassemblement des républicains (RDR) a bénéficié du soutien de Guillaume Soro pour prendre possession du palais présidentiel. L’ancien chef rebelle a conduit les forces loyales à Alassane Ouattara contre l’armée de Laurent Gbagbo.

Quand Alassane Ouattara arrache les rênes du pouvoir, Guillaume Soro devient incontournable au sein du régime. En mars 2012, il est élu président de l’Assemblée nationale ivoirienne. Mais les relations entre lui et son mentor ne résistent pas aux intempéries de la vie. « Bogota » refuse d’intégrer le RHDP de Ouattara et n’hésite pas à démissionner de l’hémicycle.

Depuis, l’ancien patron de la rébellion, menacé par un mandat d’arrêt international, condamné à 20 ans de prison ferme, vit en exil dans l’hexagone. Cependant, des informations annoncent une réconciliation entre Guillaume Soro et l’époux de Dominique Ouattara.

Réconciliation Ouattara-Soro, fake news ?

El Hadj Mamadou Traoré fait partie des proches de Guillaume Soro. Cadre de GPS, il avance que la nouvelle concernant la réconciliation entre son mentor et le chef de file des houphouëtistes est une fake news.

« Ils font croire à l’opinion que Guillaume Soro, le leader éclairé, président de GPS, serait en train de négocier avec leur gourou son retour au pays. Je voudrais leur dire qu’il n’en n’est rien », a-t-il publié sur Facebook. Mamadou Traoré soutient même que bien au contraire, Alassane Ouattara négocie avec son ancien Premier ministre par l’intermédiaire de chefs d’Etat africains.

Il ajoute qu’Alassane avait déjà entrepris des démarches souterraines bien avant l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Mamadou Traoré prévient que Guillaume Soro ne monnaiera jamais son retour en Côte d’Ivoire.