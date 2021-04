Au Bénin, l’ouverture du procès à l’encontre de l’opposant Joël Aïvo, interpellé jeudi 15 avril dernier, est prévue le 15 juillet prochain. Le candidat recalé au dernier scrutin présidentielle, est accusé d’atteinte à la sûreté de l’ Etat.

Bénin: Joël Aïvo, seconde figure de l’opposition arrêtée après Reckya Madougou

L’opposant béninois Joël Aïvo comparaitra devant le juge le 15 juillet prochain pour des faits d’atteinte à la sûreté de l’ Etat et blanchiment de capitaux. C’est le jeudi 15 avril dernier, que le candidat recalé au dernier scrutin présidentiel, a été arrêté par la police et auditionné par la brigade économique et financière (BEF).

L’opposant au régime du président Patrice Talon, sera ensuite conduit devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Avant d’être placé sous mandat de dépôt, depuis le vendredi 16 avril 2021.

C’est la deuxième figure de l’opposition dite significative, arrêtée au Bénin depuis l’ouverture du processus électoral relatif au scrutin présidentiel du dimanche 11 avril dernier. Patrice Talon, le président sortant réélu à un second mandat présidentiel, est accusé d’avoir verrouillé le processus électoral dans l’objectif de s’assurer une victoire confortable dès le premier tour du scrutin.

L’interpellation du constitutionnaliste Joël Aïvo intervient dans des conditions similaires à celles de sa camarade de lutte, Reckya Madougou, la candidate du parti Les Démocrates, de l’ancien président Boni Yayi.

Candidate également recalé au dernier scrutin présidentiel du dimanche 11 avril, Madougou est accusée par le régime, de financement du terrorisme, et est détenue en prison depuis plus d’un mois. En mars dernier, Joël Aïvo était monté au créneau pour exiger sa libération. Il avait à la même occasion appelé le pouvoir Talon à s’abstenir d’ instrumentaliser le terrorisme contre les adversaires politiques.

« Reckya Madougou n’est pas une terroriste. Elle n’est rentrée au pays que pour se mettre au service de son pays », avait déclaré le constitutionnaliste Joël Aïvo, dans un entretien avec Deutsche Welle.