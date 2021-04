L’association PNCI (Presse numérique de Côte d’Ivoire) a dévoilé, vendredi dernier, la liste officielle des nominés de la première édition des Awards de la presse numérique de Côte d’Ivoire. Build Groupe, société éditrice du média en ligne www.afrique-sur7.fr enregistre trois nominés dont le rédacteur en chef David Yala, dans la catégorie du Meilleur Journaliste web de l’année.

Les Awards de la Presse Numérique, pour célébrer l’industrie du Web

La cérémonie de distinction des meilleurs acteurs du web, dénommée les Awards de la presse numérique de Côte d’Ivoire, organisée par la Plate-forme de la Presse Numérique de Côte d’Ivoire (PNCI), aura lieu le 30 Avril 2021. Pour l’occasion, la PNCI a dressé une liste d’une centaine de journalistes, personnalités, d’entreprises de médias, de Blogueurs et d’initiatives web qui incarnent le mieux l’évolution et l’effervescence du numérique en Côte d’Ivoire.

Au nombre de ceux-ci, la société Build Groupe Sarl et son manager général, Gary SOGNON, nominés respectivement dans les catégories du Prix Meilleure Entreprise (37 nominés) et Meilleur Entrepreneur web média de l’Année (20 nominés). Build Groupe aura à se mesurer aux entreprises de médias numériques comme Weblogy Offshore, Agence de Presse Régionale – Côte d’Ivoire…

Le duo YALA-SOGNON de Build Groupe

Quant au CEO Gary SOGNON, PDG de Build Groupe, il croise le fer avec d’autres géants de l’entrepreneuriat Web tels que Philippe Dinacera (7 info), André Silver Konan (Afriksoir) ou encore Imane Rayess (Linfodrome) et Mariam Sidibé (Voixdefemme), pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, Afrique-Sur7 (www.afrique-sur7.fr ), votre média préféré, est représenté par son rédacteur en chef, David YALA.

Journaliste professionnel depuis une dizaine d’années, David YALA est un concurrent sérieux au prix du Meilleur Journaliste web de l’année. Ce jeune loup de la presse garde toutes ses chances parmi les 26 autres nominés de cette catégorie dont Jonas Baikeh et Philippe Kla, tous deux journalistes et anciens collaborateurs de M. YALA, sur le site d’informations Linfodrome.

PNCI: Un jury Haut de gamme et diversifié

Le président de la PNCI, Joël Nianzou, a confié les rênes du Jury de la première édition des Awards de la presse numérique de Côte d’Ivoire à sa Majesté Agnès Kraidy, journaliste de renom et ancienne rédactrice en chef du Groupe Fraternité Matin. A ses côtés, Marie Catherine Koissy, une des pionnières des radios de proximité dans notre pays et ancienne Directrice de la Communication du Bnetd. On peut citer Lassiné Fofana, Super Ebony, et Mme Scheinfora Gomet, Directrice de l’Ecole de journalisme de l’ISTC Polytechnique d’Abidjan.

Cette première édition des Awards de la presse numérique de Côte d’Ivoire (APNCI), est placée sous l’égide du Ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie; et du Ministère de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation. Ce concours vise d’une part, à promouvoir et à professionnaliser le secteur ; et d’autre part, à célébrer l’Excellence en distinguant les meilleurs d’un secteur à fort potentiel. Notons que le Pays-invité spécial de cette édition, est la République Populaire de CHINE.