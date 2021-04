L’ École Militaire Préparatoire Technique (EMPT), a abrité samedi, la cérémonie de lancement de la 50e édition de la semaine culturelle et sportive des enfants de troupe.

La cinquantième édition de la semaine culturelle et sportive des enfants de troupes, s’est ouverte, samedi 17 avril 2021, à l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville, en présence du Général de Corps d’ armée Lassina Doumbia, chef d’ Etat major général des armées.

Compétitions sportives, concours culturels, jeux éducatifs, actions sociales et kermesse sont les grandes attractions de cette semaine culturelle dont le thème choisi pour l’édition 2021 est: « 50 ans de festivités autour de la culture et du sport ».

Le choix de ce thème vise à faire de cet évènement annuel, une célébration différente des précédentes. Une célébration de la culture du sport, mais surtout de l’excellence.

Initiée depuis un demi-siècle, la semaine culturelle a pour objectif en premier lieu, de renforcer les liens entre les élèves civils, les enfants de troupe mais aussi, de faire connaître l’école, en ouvrant ses portes à l’extérieur.

Zeba Abdoulaye (parrain) aux élèves : « Ne perdez jamais de vue la fidélité »

« Pendant une semaine, vous allez vous ouvrir au monde extérieur par le sport, les jeux éducatifs et les conférences. Gardez toujours en vous les valeurs enseignées dans cette école et soyez toujours les meilleurs dans tous les domaines », a conseillé M. Zeba Abdoulaye, parrain de la cérémonie.

Saluant le travail abattu par l’école pour maintenir son statut d’école d’excellence, le directeur général de COGITECH, qui se dit honoré du choix porté sur sa personne, pour le parrainage de cette semaine festive, a donné quelques conseils d’usage à ses filleuls.

« Votre devoir envers vous-mêmes consiste à suivre une règle et une discipline propre à conserver vos qualités de corps et d’esprit dans toute leur vigueur afin que vous soyez à même d’exercer vos talents. Vous devez vous acquitter de vos devoirs civiques d’une façon exemplaire », a-t-il recommandé.

« Gardez-vous bien de jamais proposer ou encourager une action capable de troubler la paix ou le bon ordre de la Société. Et surtout, ne perdez jamais de vue la fidélité que vous devez aux autorités de votre pays natal, vous souvenant toujours que la nature a enraciné dans votre cœur, un attachement profond et indissoluble pour la Patrie où vous avez vu le jour et qui a nourri votre enfance », a-t-il exhorté.

Le parrain Zeba Abdoulaye a, en outre, fait don d’un important lot de matériels informatiques à la direction de l’école militaire préparatoire technique. Parades dans la commune de Bingerville, honneurs militaires, allocutions, prestations de majorettes, chants et danses traditionnelles des pays présents à l’EMPT, ont ponctué cette cérémonie de lancement de la 50ᵉ semaine culturelle.