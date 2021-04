Invitée, samedi, à l’anniversaire de l’ex-copine de son défunt mari, Emma Lohoues, la belle Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, n’est pas passée inaperçue. Ce qu’il s’est passé.

Emma Lohoues tripote à nouveau les fesses de Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat

En mai 2020, la belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, s’était retrouvée au cœur d’une vive polémique qui a alimenté la toile après que des images d’une de ses virées nocturnes avec Emma Lohoues, ont été publiées sur les réseaux sociaux. Dans l’une de ces vidéos, une scène qui a scandalisé la toile. En effet, la dose d’alcool étant à son paroxysme, les deux jeunes femmes se sont livrées à une séance de twerk (danse avec les fesses). Et la belle Emma Lolo s’est même permise de tripoter le postérieur de la mère de la petite Rafna Houon.

Cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, moins d’un an après la mort tragique du Beerus Sama, avait suscité une vague d’indignation. Plusieurs proches de Dj Arafat dont Olokpatcha l’empereur, Ali le code, Tv3 (frère ainé de Dj Arafat), Marc Zopo (oncle de Dj Arafat), étaient tous montés au créneau pour dénoncer l’attitude de Carmen Sama. La blogueuse ivoirienne Lolo Beauté, pourtant proche de Carmen Sama, avait également piqué une crise, en traitant sa jeune sœur d’ « idiote ».

Près d’un an après cette polémique, Carmen Sama et Emma Lohoues qui ont partagé à des périodes distinctes la vie du fils de Tina Glamour, ont produit une scène quasiment similaire le week-end. Présente à l’anniversaire de la belle Emma Lolo, célébré le samedi 17 avril 2021, Carmen Sama s’est véritablement fait remarquer. Dans une vidéo postée sur la toile, l’on aperçoit la veuve du Daishikan, se servir de son énorme et envoûtant postérieur pour exécuter des pas de danses, tout en se dirigeant vers Emma Lohoues qui s’est à nouveau permise de tripoter les fesses de la danseuse de circonstance.

Cette vidéo a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes. »Eeeeh yako Dj Arafat. C’est quelle veuve qui passe son temps à remuer ses fesses sur les réseaux sociaux », a commenté un internaute, quand un autre écrivait: »laissez la petite s’amuser. Arafat est mort, ça va bientôt faire deux ans. Carmen Sama a aussi le droit de vivre ».