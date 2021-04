Deux semaines après sa nomination à la tête du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, les dossiers pleuvent sur la table du Ministre N’Gou Pierre Dimba.

Premier tête-à-tête Pierre Dimba – Syndicats de la santé

Pierre Dimba s’imprègne chaque jour des dossiers du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle. Nommé le 06 avril 2021 en remplacement du Dr Eugène Aka Aouélé, l’Ingénieur génie civil, sorti de l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP) de Yamoussoukro, est à la tâche. Dans la soirée du mercredi 14 avril 2021, le nouveau Ministre de la Santé, visitait le bâtiment du Bloc Gyneco-obstétrique du Chu de Treichville, en réhabilitation depuis 2017 et dont les travaux sont arrêtés depuis 2019. L’actuel président du Conseil régional de l’Agneby-Tiassa, a promis de réunir toutes les parties prenantes du projet, de mobiliser les fonds en collaboration avec les partenaires, afin d’achever les travaux et rendre ce bloc opérationnel. Pour la santé et le bien-être des femmes de tout âge, que ce soit en dehors de la grossesse, durant la gestation ou à l’accouchement.

Pierre Dimba s’est également rendu, Jeudi 15 avril 2021 à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, pour procéder au lancement du déploiement de la Campagne de vaccination anti COVID-19 à l’intérieur du pays. C’est dans ce contexte que des syndicats de la santé, réunis au sein de la faîtière dénommée Coordination des syndicats du secteur de la Santé (Coordisanté), ont adopté, le samedi 17 Avril dernier à Abidjan, plusieurs résolutions dont un préavis de grève à déposer sur la table du ministre Pierre Demba. C’est que les agents de la santé réclament entre autres, la signature des Projets de décrets soumis au Gouvernement par le ministre chargé de la Santé.

Notamment le projet de décret modifiant et complétant le décret n°2008-03 du 04 janvier 2008, portant régime indemnitaire particulier des cadres supérieurs de la santé et des personnels des emplois techniques de la santé; le projet de décret octroyant une prime trimestrielle d’incitation aux fonctionnaires et agents de l’Etat, en activité au Ministère en charge de la Santé. Ainsi que le projet de décret instituant une prime de garde et d’astreinte en faveur des fonctionnaires et agents d’Etat, en activité au Ministère en charge de la santé. Le paiement intégral et diligent de tous les mois d’arriérés de la prime COVID-19, aux personnels de santé omis en 2020.

Pierre Dimba aux agents de la santé: « Je suis votre homme, soyez mes alliés »

A savoir les personnels soignants et administratifs affectés en 2019-2020; le personnel soignant détaché dans les autres ministères et institutions de l’État. Les agents contractuels des établissements hospitaliers publics. A l’écoute des agents travaillant sous sa tutelle, Pierre Dimba a très rapidement convoqué les syndicats de santé à une rencontre le dimanche 18 avril 2021 à Agboville. Au cours de ces échanges fructueux entre la Coordisanté et le Ministre de la Santé, le leader de la Coordisanté, Boko Kouao, a indiqué que toutes les corporations du secteur, sont résolument engagées pour accompagner le Ministre Pierre Dimba dans sa vision.

Au nom des 16 syndicats, Boko Kouao a souhaité que toutes les revendications puissent trouver solution. Prenant la parole, Pierre Dimba a rassuré ses hôtes et leur a demandé une franche collaboration. « Soyez patients qu’on se rencontre pour mieux appréhender vos revendications et en vous recevant, je tiens à vous rassurer de mon ouverture. C’est ensemble que nous allons réussir, trouver des solutions », a rassuré le Ministre de la Santé. Puis de renchérir: « Si nous nous faisons confiance et travaillons ensemble, je pense que les textes vont aboutir. Je tiens à vous dire que je suis votre homme, soyez mes alliés », a-t-il recommandé.