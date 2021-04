Tottenham a décidé de se séparer de son entraîneur, José Mourinho. Le club londonien l’a annoncé lundi à midi en confirmant les informations dévoilées par The Telegraph en matinée.

Dans un communiqué publié ce lundi, Tottenham a annoncé le limogeage du technicien Portugais. La décision des dirigeants, intervient après le nul concédé vendredi dernier contre Everton à Goodison Park (2-2, 32e journée de Premier League). Son staff est également remercié. « Le club annonce aujourd’hui que José Mourinho et son staff technique composé de Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra, ont été libérés de leurs fonctions », a annoncé le club londonien.

Nommé en novembre 2019 en remplacement de Mauricio Pochettino et sous contrat jusqu’en juin 2023, le coach de 58 ans n’aura pas résisté aux prestations en demi-teinte des partenaires de Harry Kane, septièmes du classement à cinq longueurs de la quatrième place occupée par West Ham United et dos au mur dans l’optique d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. José Mourinho paie une seconde moitié de saison très en deçà des attentes du président Daniel Lévy mais aussi des relations très compliquées avec une partie de son effectif.

Ryan Mason, actuel entraîneur des jeunes, dirigera l’équipe jusqu’à la fin de la saison

Dans l’attente d’un nouvel entraîneur, Ryan Mason prend les commandes de l’équipe. « José et son équipe d’entraîneurs ont vécu avec nous certains des moments les plus difficiles du club. José est un vrai professionnel qui a fait preuve d’une énorme résilience pendant la pandémie. Personnellement, j’ai aimé travaillé avec lui et je regrette que les choses n’aient pas fonctionné comme nous l’avions tous les deux envisagé. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier ainsi que son staff pour leur contribution », a réagi le président Daniel Levy.

Sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb, Tottenham a encore la possibilité de sauver son exercice en remportant la finale de la Carabao Cup face à Manchester City, programmée le 25 avril, rapporte Topmercato.