L’armée tchadienne a annoncé avoir tué plus de 300 rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (Fact), lors de combats au sol menés samedi 17 avril au nord du pays.

Tchad: 26 véhicules dont 16 équipés d’armes lourdes, récupérés des rebelles du Fact

Au Tchad, les combats se sont déroulés au nord de Mao, dans la province du Kanem, à plus de 300 km de la capitale Ndjamena. Le mouvement rebelle armé, arrivé de sa base arrière de Libye, est entré en territoire tchadien le 11 avril avec pour objectif de chasser Idriss Déby du pouvoir. « Plus de 300 terroristes ont été neutralisés et 150 ont été faits prisonniers dont trois hauts responsables » au cours des affrontements samedi au nord de la province du Kanem, a souligné le porte-parole de l’état-major général des armées, le général de brigade Azem Bermandoa Agouna.

« Côté ami, nous déplorons cinq martyrs et 36 blessés », a annoncé le porte-parole de l’ANT. Selon le Général de brigade Azem Bermandoa Agouna, 26 véhicules dont 16 équipés d’armes lourdes ont été récupérés des mains des rebelles du Fact. Les 2 000 hommes de l’armée tchadienne dépêchés à la rencontre de la colonne rebelle du Fact, campent depuis samedi après-midi au milieu du désert, à environ 200 kilomètres de Mao. C’est à cet endroit qu’a eu lieu l’accrochage samedi, désormais appelé « bataille de Zigueï ». Après plusieurs jours de course-poursuite entre les montagnes du Tibesti et le désert, les deux colonnes se sont rencontrées en plein après-midi, en terrain dégagé. Tchad.

«Nous les avons poursuivis sur plusieurs centaines de kilomètres avant de les retrouver là où a eu lieu l’accrochage qui a duré près de deux heures », explique un officier de haut rang. Ces combats interviennent au lendemain de l’élection présidentielle du 11 avril au Tchad, dont les résultats provisoires ne sont pas encore annoncés. Selon l’armée tchadienne, les opérations ne sont pas terminées. Une partie de la colonne rebelle a décroché en direction de l’ouest, en direction de la frontière nigérienne, où deux autres colonnes de l’armée tchadienne sont à pied d’œuvre, selon nos sources. Elle était introuvable ce dimanche en fin de journée, rapporte Rfi.