Invité récemment à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv, le chanteur Coupé décalé, Vetcho Lolas, a fait des révélations sur le succès de son titre « La Shamakuana’’ en 2008.

Vétcho Lolas: « Je me souviens bien quand elle m’a donné le bidon… »

Vetcho Lolas, de son vrai nom Hervé Bié Gnimozer, est un chanteur musicien et disc-jockey ivoirien qui a débuté la musique en 1999. Resté dans l’ombre malgré plusieurs titres qui n’ont pas connu un grand succès, ce n’est qu’en 2008 que Vetcho va rencontrer la gloire avec ‘’La Shamakuana’’ ou « la danse des bloffeurs ». Depuis lors, l’artiste a réalisé de nombreux featuring avec plusieurs artistes de renom à l’instar d’Arafat dj, de Skelly, Bébi Philip, Debordo Leekunfa, Claire Bahi et bien d’autres. Cependant, la suite de sa carrière musicale n’a pas été un véritable succès à l’image de son immense talent.

Lors de son récent passage à l’émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv, le chanteur est revenu sur le succès de son titre ’La Shamakuana’’. Il a révélé avoir eu recours à des pratiques peu catholiques qui ont favorisé le succès de cette chanson qui, selon lui, n’était pas de bonne qualité. A en croire Vetcho Lolas, c’est l’une de ses copines qui lui aurait donné une potion avec laquelle il s’est lavé. ‘’Je me souviens bien quand elle m’a donné le bidon… Je me suis lavé et tout, paf, ça n’a pas fait une semaine, la chanson Shamakuana a explosé… J’ai su que c’était le truc parce que je ne pouvais pas faire un succès avec une sale chanson comme ça…’’, a expliqué le chanteur Couper décaler.

Aujourd’hui, il dit donner plus de place à Dieu dans ses activités. Vetcho Lolas a annoncé, le 18 février 2021, la sortie très prochaine d’un album de 32 titres. Ce qui serait une grande première pour un artiste Coupé-décalé. Ses nombreux fanatiques sont toujours à l’écoute.