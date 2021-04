Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, condamne la création de la Super League et interdit aux joueurs de participer à la nouvelle compétition fermée, s’ils souhaitent prendre part à la Coupe du Monde et à l’Euro.

L’UEFA très en colère, menace fondateurs et joueurs de la Super League européenne

C’est un véritable Tremblement de terre auquel le football européen devra faire face dans les heures, les jours, voire les mois qui viennent.

En effet, les joueurs de Super League européenne nouvellement créée, seront bannis de la Coupe du monde et de l’Euro, prévient le patron de l’UEFA. Très furieux, le slovène a fustigé les dirigeants de cette ligue, lundi après-midi lors d’un point de presse.

Après l’annonce choc dimanche soir, de la création d’une Super League comportant 12 clubs fondateurs, Aleksander Ceferin s’est adressé aux joueurs qui pourraient participer à cette ligue, et souhaite que des sanctions juridiques soient prises.

« Les joueurs qui joueront dans la Super League seront interdits de jouer la Coupe du monde et l’Euro, ils ne seront pas autorisés à jouer pour leurs équipes nationales… L’UEFA distribue pratiquement 90% de ses revenus au jeu : les jeunes, les fondations pour les enfants, le foot féminin… La Super League ne pense qu’à l’argent, pas nous”, a-t-il indiqué.

«Ces plans cyniques vont complètement à l’encontre de ce que devrait être le football. Cette idée est une salive face à tous les amateurs de football et à la société. Je ne vais pas les appeler les Dirty Dozen, mais… », a poursuivi Ceferin.

Il a ajouté: «Ils écrivent dans leur communiqué de presse sur la solidarité, ils ne connaissent pas le« S »sur la solidarité. Ils veulent être célèbres. Ils seront célèbres de la mauvaise manière. »

Ceferin charge le président de la Juventus, Andrea Agnelli

Le président de l’UEFA était encore plus brutal en parlant du président de la Juventus, Andrea Agnelli. «Il est probablement la plus grande déception de toutes», a-t-il déclaré. «Je ne veux pas être trop personnel. Mais le fait est que je n’ai jamais vu une personne mentir autant de fois, avec autant de persistance. Ce qu’il a fait était incroyable. J’ai parlé avec lui samedi après-midi. Il dit: «Ce ne sont que des rumeurs. Ne t’inquiète pas, il ne se passe rien. Et puis il a dit: « Je vous appellerai dans une heure. » Et il a éteint le téléphone. Le lendemain, nous recevons l’annonce. J’ai vu beaucoup de choses dans ma vie mais pas une situation comme celle-là. De toute évidence, la cupidité est si forte que toutes les valeurs humaines s’évaporent. »

Ceferin a également suggéré qu’il n’était pas impossible que les ligues nationales puissent expulser les équipes qui se sont séparées. « C’est la décision des ligues nationales, mais nous sommes en contact avec elles et je suis sûr qu’elles appliqueront les mêmes sanctions, comme nous le ferons dans le cadre de la loi bien sûr », a-t-il déclaré.

Plus tôt, l’UEFA avait confirmé qu’elle continuerait avec une Ligue des champions de 36 clubs remaniée à partir de 2024, que la Super League européenne soit créée ou non. Cependant, Ceferin a admis avoir été aveuglé par l’annonce de dimanche.

Il a d’ailleurs souhaité défendre le nouveau format de la Ligue des Champions annoncé par l’UEFA. Une compétition qui selon lui « verra ses revenus augmenter et qui mise sur la solidarité entre tous.».

L’UEFA croit à la croissance du foot, soutient Ceferin. “On veut garder les championnats nationaux, c’est le chemin pour se qualifier. Cela doit être comme ça et cela ne va jamais changer. Nous adaptons les compétitions européennes, mais le principal ne change pas : la solidarité. Pour certains, elle n’existe pas, uniquement ce qu’il y a dans leurs poches » a conclu Ceferin.

Redoutée par beaucoup, c’est désormais officiel, dimanche soir 12 des clubs européen les plus importants ont décidé de s’allier pour créer une super-ligue, une super compétition susceptible de venir taquiner et de concurrencer sa grande sœur la ligue des champions.

12 clubs « fondateurs » parmi lesquels certains pensaient déjà à ce projet depuis 2009.

3 espagnols, 3 italiens, et 6 anglais

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal

Des absents, il y en a : le PSG, ainsi que le Bayern de Munich ont dit non ! Une décision saluée par l’UEFA, qui avait répété les réponses fermes et cinglantes, et pour cause :

L’organisation de la compétition, la communication, ainsi que les des droit audiovisuels seront de gestion « privée », une entreprise a meme été crée pour ce faire, présidée par le président du Real de Madrid Florentino Pérez, assisté par Andrea Agnelli le président de la Juventus, et Joel Glazer le président du Manchester United.

C’est donc le début d’un feuilleton qui risque d’être encore plus animé dans les jours à venir.