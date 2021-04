La titrologie du 20 avril 2021 met à nu la bataille insidieuse entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. La presse ivoirienne tente par ailleurs de comprendre les contours de l’affaire du bombardement de Bouaké et du massacre de Duekoué. Le procès Compaoré constitue pour certains journaux un cas d’école qui doit interpeller les dirigeants. De nombreux confrères évoquent par ailleurs la guerre de succession au sein du PDCI et du RHDP.

Titrologie du 20 avril : « Bagarre rangée autour de Bédié »

Alassane Ouattara, chef d’État ivoirien, continue de bénéficier du soutien de la Communauté internationale. C’est du moins ce qu’affirme Le Jour plus en ouvrant la titrologie de ce mardi 20 avril 2021. Le confrère révèle « les secrets des soutiens de la communauté internationale à Ouattara ». Eu égard au développement et à la bonne gouvernance impulsés par son gouvernement, L’Essor ivoirien reste convaincu que « la génération future parlera de Ouattara ».

Cependant, Henri Konan Bédié, ancien allié du président ivoirien, constitue un véritable contre-pouvoir. « Quand Bédié hante le RHDP et Ouattara », croit savoir Dernière Heure. Abel Djohoré explique pour sa part dans les colonnes de Le Rassemblement « pourquoi le RHDP a perdu à Ouaragahio ». Toutefois, transfuge du PDCI-RDA pour le RHDP, « Achi trouble-il déjà le sommeil du PDCI ? » s’interroge Le Matin.

Le Patriote croit savoir qu’il y a une « bagarre rangée autour de Bédié ». Mais le Bélier contredit fermement son confrère : « Pas de guerre de succession autour de Bédié. » « Guikahué – Ehouman, qu’est-ce qui se passe au juste ? » s’interroge Le nouveau Réveil. « L’obsession du pouvoir va perdre Bédié », note à sa une L’Expression.

Le Titrologue du mardi : Dans l’univers des procès

De nombreux journaux ivoiriens font à nouveau des incursions dans le monde des différents procès de ces derniers jours. À propos du Bombardement de Bouaké : « me Jean Balan balance tout », se veut formel le quotidien Aujourd’hui. « L’État français n’a jamais demandé à Gbagbo de livrer les pilotes », poursuit l’avocat des victimes sur L’Inter.