La communauté musulmane d’Agboville, à l’instar de celle de Tiassalé, Sikensi et Taabo, a reçu, lundi 19 avril 2021, dans l’enceinte de la grande mosquée de la première ville citée, des vivres offerts par le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa pour le mois du Ramadan.

Le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa aux cotés des musulmans de la région

Ces dons composés d’1 tonne de riz, ½ tonne de sucre, 10 packs de lait, 20 cartons de patte alimentaire et 5 kits alimentaires VIP, ont été mis à la disposition des musulmans d’Agboville, en présence du sous-préfet central de la ville, Emmanuel Gbéi Képo. « Le mois du jeûne de Ramadan est une période de prière, de relation profonde avec Allah, de pardon mais aussi de partage. C’est pourquoi, le ministre de la Santé, Dimba Pierre, président du Conseil régional, m’a chargé de venir ce matin, vous remettre ces vivres. Ce, afin de vous permettre de reprendre des forces en fin de moment de jeûne et que vous puissiez prier pour la paix dans notre pays. Surtout dans la région de l’ Agnéby-Tiassa et particulièrement dans le département d’Agboville », s’est justifié Adou Gbalé, 5e vice-président du Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa.

Pour le représentant du nouveau ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, ce geste est un acte de solidarité, qui s’inscrit dans le cadre du plan social de la collectivité décentralisée. Il y a un mois, le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa remettait un important lot de vivres à l’ensemble de la communauté catholique de la région, lors du carême chrétien qui a duré 40 jours. El Hadj Diarra Ibrahim Khalilou, imam de la grande mosquée d’Agboville, n’a pas caché sa satisfaction face à ce geste de portée sociale.

« Grand merci au Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa, dirigé par le ministre Dimba Pierre, pour ces dons venus à temps pour nous permettre de bien passer ce moment de jeûne », s’est réjoui le président régional du COSIM (Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d’Ivoire). Poursuivant, l’homme de Dieu a formulé des vœux et des bénédictions à l’endroit du président du Conseil régional, pour la réussite de sa nouvelle mission au sein du gouvernement Patrick Achi I.

Tizié T.

Correspondant régional