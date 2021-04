Une dizaine d’élèves de 3e dont cinq en terminale, notamment les 5 premiers au BEPC et au Baccalauréat blanc régional, ont été récompensés, lundi 19 avril 2021, par Dr Djama Albert, responsable de la pharmacie du Château d’ Agboville. D’un montant de plus de 500 mille de francs CFA, les présents sont constitués d’anales, de kits de médicaments, de bons d’achat et de numéraire.

Le lycée moderne 3 d’ Agboville se taille la part du gâteau avec 7 primés

L’objectif, selon le pharmacien, est d’amener l’ensemble des apprenants à redoubler d’ardeur pour relever le taux d’admission à la session nationale des examens à grand tirage. « Nous vous offrons ces présents, aujourd’hui pour vous motiver et vous encourager. Je tiens à féliciter les lauréats pour le travail abattu. Quant à ceux qui n’ont pas eu leur examen blanc, c’est l’occasion de vous remettre en cause », a déclaré le donateur, à l’issue du traditionnel salut aux couleurs, qui s’est tenu au sein des lycées modernes 1 et 2 d’ Agboville.

Prenant la parole, Péné Angoran Antoinette, directrice régionale de l’Éducation nationale(DREN) d’ Agboville, a adressé ses remerciements au donateur pour l’initiative. « L’organisation de ces examens blancs régionaux a été un challenge pour nous à cause du climat de frayeur qui a prévalu au début…Ces prix permettront aux enfants de mieux se préparer et d’être parmi les meilleurs sur le plan national », s’est-elle réjouie.

Notons que les examens blancs n’ont pu se tenir à Agboville depuis près d’une décennie du fait que certains élèves estiment que les notes y afférentes, impactent négativement leurs moyennes de classe. Les palabres entre groupes d’élèves qui se muent souvent en confits intercommunautaires ou le phénomène des congés anticipés, en disent aussi long sur cette situation. Le préfet de région, Sihindou Coulibaly s’est, quant à lui félicité de la bonne tenue des examens blancs régionaux à Agboville.

« Chers élèves, je tiens à vous féliciter pour avoir accepté de faire les examens blancs car vous avez compris que votre rôle, c’est d’aller à l’école, c’est d’apprendre. Continuez dans cette lancé car votre réussite et votre avenir en dépendent. Tournez le dos à la violence. Evitez de perturber les cours pour un oui ou pour un non. Nous sommes dans un monde compétitif où seuls les meilleurs pourront se faire une place au soleil, demain. Je vous engage donc, à vous mettre au travail », a exhorté l’administrateur civil.

« Merci infiniment Docteur pour cette action qui vient à point nommé à quelques mois de nos examens de fin d’année. Nous vous promettons de faire encore plus pour réussir à nos différents examens », a promis Moussa Soulama, élève en classe de terminale D au lycée moderne 3 d’ Agboville, avec 303 points, porte-parole des récipiendaires. Pour les examens blancs, sur un total de 6174 élèves de 3ème, 369 ont été déclarés admis soit 05,94%. En terminale, 194 admis toutes séries confondues sur 1975 soit 09,82% en terminale. Le lycée moderne 3 d’ Agboville se taille la part du gâteau avec 7 primés sur les 10 meilleurs élèves.

Tizié T.

Correspondant régional