Diaby Almamy, l’un des coaches de l’Africa Sports, a expliqué la difficile situation qu’il vit en ce moment avec les deux différentes équipes du club vert et rouge.

Diaby Almamy: ‘’Il faut de l’entente dans la maison. L’Africa Sports d’Abidjan ne mérite pas ça‘’

La crise à l’Africa Sports était l’un des problèmes que devrait résoudre le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), récemment installé par la FIFA. Deux dirigeants: Alexis Vagba et Antoine Bahi, revendiquent la présidence du club, avec deux différentes équipes. Face à cette situation, le comité de normalisation, après avoir rencontré les deux parties, a exigé une fusion afin de former une seule équipe pour disputer le championnat national. Une situation assez pénible, selon Diaby Almamy, coach de l’Africa Sports version Vagba.

« Nous sommes dans une situation un peu complexe, vous le savez. Nous essayons de faire ce que nous pouvons, en tant que technicien (…) Moi, personnellement, j’ai mon groupe qui travaille avec moi au nouveau Camp militaire d’Akouedo, toute la semaine. L’autre groupe s’entraîne à Yopougon. Le jour du match, nous nous retrouvons et chacun sort neuf (9) joueurs et nous essayons de jouer. C’est du jamais vu‘’, a-t-il confié après la rencontre USC-Bassam – Africa Sports d’Abidjan, comptant pour la 6 ère journée de la ligue 1, Poule A, disputée, samedi 17 avril 2021, au stade Robert Champroux de Marcory, et sanctionnée par un match nul (1-1).

Une rencontre que les Aiglons devraient logiquement emporter, n’eurent été les nombreuses occasions de but gâchées. ‘’Les ratés devant les buts, il faut reconnaître que c’est la conséquence du manque d’entraînement. Si l’équipe s’entraîne ensemble, il y a des situations que nous pouvons éviter‘’, explique le coach Diaby Almamy qui exhorte les dirigeants de l’Africa Sports à trouver une solution définitive à cette situation.

‘’ Vraiment, il faut de l’entente dans la maison. L’Africa Sports d’Abidjan ne mérite pas ça, en toute sincérité. Nous, en tant que techniciens, nous faisons de notre mieux, en semaine, pour rendre service aux supporters. Mais je pense que les semaines à venir, il faut que les choses entrent dans l’ordre‘’, a insisté le sélectionneur vert et rouge. Notons que l’Africa Sports qui a enregistré 5 matches nuls en autant de rencontres, est classé à la 5e place sur les 7 équipes que compte la poule A.