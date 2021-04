Cela fait plus d’un mois qu’Hamed Bakayoko a tiré sa révérence. L’ex-Premier ministre ivoirien est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d’un « cancer fulgurant ». Son successeur Patrick Achi vient de l’immortaliser.

L’émouvant message de Patrick Achi à Hamed Bakayoko

Nommé Premier ministre au lendemain du décès d’Hamed Bakayoko, Patrick Achi tient à immortaliser l’ex-député de Séguéla. Mardi 20 avril 2021, l’actuel chef du gouvernement a posé un acte fort à la Primature. L’ancien secrétaire général de la présidence de la République a accroché le poster de son prédécesseur aux côtés de ceux de Charles Konan Banny, Guillaume Soro, Ahoussou Jeannot Kouadio et Amadou Gon Coulibaly.

« Il était notre ami, notre collègue, notre frère, notre « Golden Boy ». Il était HamBak, notre PM. Il sera à jamais sur ce mur de patriotes et de serviteurs de l’Etat, aux côtés de son frère, Amadou et de nos aînés qui ont incarné, par-delà leurs origines politiques, la continuité de notre nation », a fait savoir Patrick Achi.

« Nous serons les combattants du développement »

Le Premier ministre a demandé à Hamed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly de veiller sur la Côte d’Ivoire. « De là où nous sommes, nous agirons à votre image : unis, soudés, fiers et droits, aux côtés du président Alassane Ouattara, nous serons les combattants du développement et du progrès, les gardiens de la paix et de la fraternité », a-t-il promis.

Le chef du gouvernement a représenté le président Alassane Ouattara à la cérémonie de 40e jour d’Hambak à Séguéla. « Hamed, tu n’es plus là où tu étais. Mais tu es, désormais, partout là où nous sommes », a-t- dit. Il a aussi promis de poursuivre l’ambition du défunt maire de la commune d’Abobo pour la Côte d’Ivoire.

Hamed Bakayoko a quitté le monde des vivants le 10 mars 2021. Il avait 56 ans. Le « Golden Boy » a succombé à « un cancer fulgurant » qui avait nécessité son évacuation dans l’hexagone.