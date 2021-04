Plus d’un an après son retour en Côte d’’Ivoire, l’artiste Zouglou, Petit Denis, a encore besoin d’aide. Ce qu’il demande.

Petit Denis: ‘’Je suis accroché à quelque chose dont il m’est difficile de me défaire‘’

L’artiste Zouglou, Petit Denis, a longtemps trainé la réputation d’un accro à la drogue et autres stupéfiants. Après des cures de désintoxication en Côte d’Ivoire et à l’extérieur du pays, l’artiste était toujours retombé dans les mêmes travers.

Début 2019, le promoteur de spectacles ivoirien vivant en France, Dao l’argent, décide de donner une nouvelle orientation à la vie de Denco. Ainsi, il fait venir le chanteur Zouglou au pays d’Emmanuel Macron, qui subit un profond changement après plusieurs mois passés en France.

Invité en décembre 2019 sur France 24, Denco a affirmé avoir mis fin à sa consommation de drogue. « La drogue, ça été à un moment de ma vie; ça, je ne peux pas le nier. Je me suis cogné la tête au mur… Je me suis donc forgé pour montrer aux jeunes qu’on peut se débarrasser de la drogue », avait confié El Capo.

Cette décision de tourner le dos à la drogue a eu un impact plus que positif sur sa santé puisqu’il apparaissait beaucoup plus rayonnant dans ses photos et vidéos publiées sur la toile, contrairement à l’état très amaigri que l’on avait pu voir de lui lorsqu’il regagnait la France en début d’année 2019.

De retour au bercail depuis mars 2020, Denco a fait des apparitions sur la toile qui ont fait croire à des observateurs qu’il était retourné à ses vieux démons. Il l’a d’ailleurs confirmé ce mardi lors de son passage à l’émission Peopl’emik diffusée sur La3. L’artiste dit ne pas savoir comment s’en sortir.

‘’Je ne jette la pierre à personne. Je ne partage pas cette affirmation selon laquelle un sort m’aurait été lancé. Que je serais victime de pratiques occultes. Je suis moi-même à la base ce qui m’arrive. Je suis accroché à quelque chose dont il m’est difficile de me défaire. Personne ne peut se plaire dans une telle situation. J’ai encore besoin d’aide. Mais je ne souhaite pas qu’on me vienne en aide pour juste se faire de la publicité. C’est-à-dire m’apporter assistance et propager cela sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je préfère des aides dans la discrétion‘’, a-t-il indiqué.