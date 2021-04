Après la mort de Philip, Lady Louise Windsor, la fille de Edward et Sophie de Wessex, en passe de gagner tout le coeur de Son Altesse Royale, Elizabeth II qui fêtera son 95ème anniversaire ce mercredi 21 avril.

Lady Louise Windsor, la préférée de la famille royale d’Angleterre

Proche du prince Philip, Lady Louise Windsor cultive des liens tout aussi complices avec Sa Majesté Elizabeth II comme l’a rapporté le tabloïd The Sun ce lundi 19 avril. Sa petite-fille préférée, suivie de près par le viscomte Severn à en croire un proche du clan récemment cité par le tabloïd britannique.

Lady Louise Mountbatten-Windsor et la reine Elizabeth II, deux générations lointaines, mais aussi une passion commune: les chevaux.

La fille de Sophie de Wessex et du prince Edward partage avec sa grand-mère Elizabeth II, cette passion depuis sa tendre enfance. En plus de monter régulièrement à cheval, Elizabeth II ne manque jamais les courses hippiques et est également propriétaire de plusieurs chevaux de course.

L’un des deux enfants autorisés à la chapelle Saint George

Mort le 9 avril 2021 à l’âge de 99 ans, le duc d’Édimbourg a choisi de lui léguer sa calèche et ses deux poneys Fell, Balmoral Nevis et Notlaw Storm. Mais la jeune fille de 17 ans est tout aussi appréciée par les autres membres de la famille royale d’Angleterre car elle s’est occupée des enfants de Kate Middleton et du prince William à Balmoral.

Lady Louise est en effet, dingue d’équitation depuis ses plus jeunes années. Une passion sûrement motivée par celle que Sa Majesté entretient pour les animaux depuis des décennies.

C’est donc sans surprise qu’elle a fait partie des deux seuls enfants autorisés à la chapelle Saint George à l’occasion des funérailles du prince Philip. « La reine aime le fait que Louise et James apprécient leurs séjours à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise. »

Et si son arrière-petite-fille monte à cheval depuis déjà quelques années, elle pratique aussi la conduite d’attelage. Le 15 mai 2016 lors des fastueuses célébrations du 90e anniversaire de la monarque britannique, la petite fille était d’ailleurs en selle juste à cause de son père. Trois ans plus tard, c’est sous les yeux de son arrière-grand-mère admirative qu’elle a pris part pour la première fois à une compétition d’attelage.

En se penchant sur les finances de Sa Majesté Elizabeth II dans son ouvrage The Queen’s True Worth, David McClure a appris que « le prince Philip possédait une vaste collection de peintures d’art aborigène et une collection importante de tableaux d’Edward Seago, qui lui a appris à peindre. » Mais ce n’est pas tout puisqu’il était aussi en la possession d’une « collection d’environ 3 000 livres, notamment sur la nature. » Pour l’heure, les Windsor poursuivent leur deuil et restent présents pour Son Altesse Royale. Celle-ci fêtera son 95ème anniversaire ce mercredi 21 avril.